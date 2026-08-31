Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Το κουβάρι της υπόθεσης στην Κυψέλη, με το νεκρό κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα, προσπαθούν να ξετυλίξουν οι αρχές.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε διαμέρισμα της οδού Θάσου. Η σορός του βρέφους εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο, το οποίο βρισκόταν σε μία από τις βαλίτσες που είχαν ετοιμαστεί για μεταφορά.

Τι θα δείξει η ιατροδικαστική εξέταση

Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή αν απεβίωσε μετά τη γέννησή του. Παράλληλα, αναμένεται να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου και να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι η σορός φέρεται να είχε διατηρηθεί στην κατάψυξη. Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις για τον λόγο που η σορός παρέμενε επί τόσο χρονικό διάστημα στο συγκεκριμένο σημείο.

Η 28χρονη Γερμανίδα, της οποίας είναι το βρέφος, φέρεται να υποστήριξε ότι το είχε χάσει πριν από περίπου έναν έως δύο χρόνια, ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι ο θάνατος είχε σημειωθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

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Σύμφωνα με την ίδια το είχε τοποθετήσει στην κατάψυξη επειδή ήθελε να το διατηρήσει.

Η καταγγελία του ιδιοκτήτη και η έρευνα στο διαμέρισμα

Η υπόθεση έγινε γνωστή, όταν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι η οικογένεια που διέμενε στο ακίνητο δεν κατέβαλλε το ενοίκιο και έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Στο σημείο έφτασε ομάδα της ΔΙΑΣ, στην οποία ο ιδιοκτήτης επανέλαβε την καταγγελία. Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν ότι σε αυτό διέμεναν συνολικά έξι άτομα.

Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τα τρία ανήλικα παιδιά τους –μία 15χρονη κόρη και δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών– καθώς και έναν 26χρονο υπήκοο Αφγανιστάν, ο οποίος φέρεται να δήλωνε σύντροφος της 15χρονης.

Οι προσαγωγές και η βαλίτσα

Ο 43χρονος, η 15χρονη και ο 26χρονος προσήχθησαν αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών.

Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα, βρήκαν τη 28χρονη μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της να ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Είχαν ήδη συγκεντρώσει τα προσωπικά τους αντικείμενα σε βαλίτσες.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί άνοιξαν μία από τις βαλίτσες και βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο θέαμα. Μέσα υπήρχε ένα δοχείο, στο οποίο είχε τοποθετηθεί η σορός ενός βρέφους, η οποία ήταν κατεψυγμένη.

Η γυναίκα φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι επρόκειτο για το παιδί της, το οποίο είχε χάσει, και ότι είχε επιλέξει να διατηρήσει τη σορό του στην κατάψυξη.

Έγκυος η 15χρονη κόρη

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές είναι ότι η 15χρονη κόρη της οικογένειας φέρεται να είναι έγκυος από τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος δήλωνε σύντροφός της.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, όπου εξετάζονται από τους αστυνομικούς.

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