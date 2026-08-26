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Το πολύ σοβαρό θέμα συζητείται απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων - Τι θα πράξει η πολιτεία;

Οι πληροφορίες της στήλης επιμένουν πως η πραγματογνωμοσύνη για τα σπίτια που έπαθαν ζημιά από τις εργασίες για το μετρό στην Κυψέλη είναι πολύ σοβαρές. Έχουν θιγεί βασικοί κρίκοι των 14 πολυκατοικιών.

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται ριγματώσεις και καθιζήσεις.

Η πραγματογνωμοσύνη, πληροφορούμαστε, πως είναι μυστική (!) και δόθηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων με τη δέσμευση της εμπιστευτικότητα! Γιατί άραγε εμπιστευτικότητα σε ένα μείζον θέμα που αφορά ζωές ανθρώπων, αλλά και την περιουσία τους;

Εφόσον οι πληροφορίες μας είναι ακριβείς, το ερώτημα είναι γιατί δεν μετακινούνται οι κάτοικοι που απέμειναν μέσα σε αυτές.

Το θέμα όπως πληροφορούμαστε θα απασχολήσει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

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Η πολιτεία και η κοινοπραξία όμως τι θα πράξουν;

Β.Σκ.