Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μειώνεται κατά 30% για τους επαγγελματίες πωλητές.

Διευκρινίσεις για τη δυνατότητα αναδρομικής μεταβολής των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) προκειμένου να εφαρμοστεί η μείωση κατά 30% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών παρέχει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τον νόμο 5301/2026, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μειώνεται κατά 30% για τους επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται με τους ΚΑΔ «Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, επαγγελματία πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές» (47.81.10.02) και «Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, επαγγελματία πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές» (47.89.10.02).

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι αρκετοί φορολογούμενοι, αν και δραστηριοποιούνται αποκλειστικά ως επαγγελματίες πωλητές σε λαϊκές αγορές, δεν μπορούν να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη μείωση, καθώς κατά το φορολογικό έτος 2025 είχαν δηλώσει διαφορετικούς ΚΑΔ, όπως οι 47.81.10.00 και 47.89.10.00, οι οποίοι δεν ταυτίζονται με εκείνους που προβλέπει η σχετική διάταξη.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η εγκύκλιος προβλέπει ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, προκειμένου να δηλώσουν αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2025 τους προβλεπόμενους ΚΑΔ, επισυνάπτοντας τη σχετική δήλωση Μητρώου (έντυπο Δ211). Για τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της αναδρομικής μεταβολής, η μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος θα εφαρμόζεται κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025. Στις περιπτώσεις όπου η δήλωση έχει ήδη υποβληθεί, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση μετά την αλλαγή του ΚΑΔ.