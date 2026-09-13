Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη αναμένεται να δοθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές θα συγκεντρωθούν για να τον αποχαιρετήσουν.

Με τραγούδια που άφησαν εποχή, λόγια γεμάτα συναίσθημα και στιγμές έντονης συγκίνησης, οι άνθρωποι της μουσικής σκηνής αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο ξαφνικός θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή στα 54 του χρόνια προκάλεσε σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο, με φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους να τον τιμούν επί σκηνής, μέσα από τραγούδια και προσωπικές αναφορές.

Τις τελευταίες ημέρες, οι συναυλίες και οι μουσικές εμφανίσεις μετατράπηκαν σε μικρές σκηνές αποχαιρετισμού. Καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές και μουσικές διαδρομές στάθηκαν απέναντι στο κοινό και μίλησαν για τον δικό τους Γιώργο, επιλέγοντας σε αρκετές περιπτώσεις να ερμηνεύσουν τραγούδια που είχαν συνδεθεί με τη φωνή και την παρουσία του.

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«Γεια σου Γιωργάρα»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή σε συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη. Ο καλλιτέχνης, μαζί με την ορχήστρα του και το κοινό, τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα», μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Μαζωνάκη.

Στο τέλος, με εμφανή συγκίνηση, απευθύνθηκε στον φίλο και συνάδελφό του λέγοντας: «Γεια σου Γιωργάρα».

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Μια σύντομη φράση, που αποτύπωσε με τον πιο άμεσο τρόπο το κλίμα που επικρατεί στον καλλιτεχνικό κόσμο μετά την απώλεια του τραγουδιστή.

Η Νατάσσα Θεοδωρίδου θυμήθηκε τη συνεργασία τους

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και η Νατάσσα Θεοδωρίδου, ανατρέχοντας στη συνεργασία τους το 2009.

Περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο αυθεντικό και με ιδιαίτερο χιούμορ, θυμήθηκε την περίοδο που βρέθηκαν μαζί στην ίδια μουσική σκηνή και επέλεξε ένα τραγούδι που γνώριζε ότι ο Μαζωνάκης αγαπούσε.

Η αναφορά της δεν περιορίστηκε στην καλλιτεχνική του πορεία. Ήταν περισσότερο μια προσωπική ανάμνηση ενός ανθρώπου με τον οποίο είχε μοιραστεί τη σκηνή και σημαντικές στιγμές της καριέρας της.

Η Άννα Βίσση: «Ένας φίλος όλων μας»

Συγκινημένη εμφανίστηκε και η Άννα Βίσση, η οποία θέλησε να αναφερθεί στον Μαζωνάκη στο τέλος της εμφάνισής της σε εταιρική εκδήλωση στην Κύπρο.

«Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης, ένας φίλος όλων μας, χάθηκε», ήταν το μήνυμα της τραγουδίστριας, η οποία μίλησε για το σοκ που προκάλεσε η είδηση του ξαφνικού θανάτου του.

Στη συνέχεια, η Βίσση κάλεσε το κοινό να τραγουδήσει μαζί της, επιλέγοντας και εκείνη το «Ανήκω σε εμένα». Η στιγμή εξελίχθηκε σε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό φόρο τιμής, με τη μουσική να γίνεται ο τρόπος με τον οποίο αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που, όπως είπε, ήταν φίλος όλων.

Το δικό τους «αντίο» από τα Ημισκούμπρια

Με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο τίμησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη και τα Ημισκούμπρια, κατά τη διάρκεια της επετειακής συναυλίας τους στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια παρουσίας τους.

Από τη σκηνή ακούστηκε τρεις φορές το όνομα «Γιώργος Μαζωνάκης», με το κοινό να απαντά κάθε φορά «Ένα κενό».

Μια λιτή αλλά ιδιαίτερα δυνατή στιγμή, που αποτύπωσε το αίσθημα απουσίας που έχει αφήσει πίσω του ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Οι «Ώρες Μικρές» της Ιουλίας Καλλιμάνη

Σε μια ακόμη μουσική αφιέρωση, η Ιουλία Καλλιμάνη επέλεξε να ερμηνεύσει τις «Ώρες Μικρές», αποτίοντας τον δικό της φόρο τιμής στον Μαζωνάκη.

Το τραγούδι ακούστηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης, με την Καλλιμάνη να αποχαιρετά με αυτόν τον τρόπο έναν καλλιτέχνη που, όπως αποτυπώνεται και στις αντιδράσεις των συναδέλφων του, άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποχαιρετήθηκε με τον τρόπο που έζησε για δεκαετίες, μέσα από τη μουσική.

Τα τραγούδια του ακούστηκαν ξανά, αυτή τη φορά όχι ως μέρος ενός προγράμματος διασκέδασης, αλλά ως φόρος τιμής σε έναν καλλιτέχνη που σφράγισε τη νυχτερινή ζωή και το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη αναμένεται να δοθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές θα συγκεντρωθούν για να τον αποχαιρετήσουν.