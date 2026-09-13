Στο τρένο επέβαιναν, μεταξύ άλλων, ο Γερμανός αξιωματούχος Γκίντερ Ζάουτερ, σύμβουλοι ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, Γερμανοί βουλευτές, διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί.

Συναγερμός σήμανε σε ειδική αμαξοστοιχία που μετέφερε τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίους αξιωματούχους, όταν ρωσικό drone έπληξε τρένο που κινούνταν λίγα λεπτά πίσω τους, κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία.

Ο Τζόνσον επέστρεφε προς την Πολωνία μετά τη συμμετοχή του σε σημαντική διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο, όταν περίπου στις 5 τα ξημερώματα οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας ενημερώθηκαν για πιθανή εκκένωση λόγω συναγερμού για drones. Λίγο αργότερα δόθηκε το σήμα λήξης του συναγερμού και το τρένο συνέχισε την πορεία του προς το πολωνικό έδαφος.

{https://x.com/nexta_tv/status/2099122172828491980}

Ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στην αμαξοστοιχία, επιβεβαίωσε ότι οι επιβάτες έλαβαν προειδοποίηση εκκένωσης. Όπως ανέφερε, το τρένο που δέχθηκε το πλήγμα ήταν αυτό που ακολουθούσε τη δική τους αμαξοστοιχία και βρισκόταν μόλις λίγα λεπτά πίσω τους. Η συγκεκριμένη αμαξοστοιχία εκκενώθηκε εγκαίρως και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο τρένο επέβαιναν, μεταξύ άλλων, ο Γερμανός αξιωματούχος Γκίντερ Ζάουτερ, σύμβουλοι ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, Γερμανοί βουλευτές, διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν βρεθεί στο Κίεβο για τη διάσκεψη Yalta European Strategy, όπου συζητήθηκαν με την ουκρανική ηγεσία οι εξελίξεις στον πόλεμο και οι προοπτικές ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα, ρωσικό drone έπληξε και την περιοχή της συνοριακής διάβασης Γιαχόντιν–Ντοροχούσκ, έναν από τους σημαντικότερους οδικούς και σιδηροδρομικούς συνδέσμους της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, η επίθεση σημειώθηκε μόλις δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.