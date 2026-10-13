Στην ιστορία του κινηματογράφου, οι γάτες έχουν ενσαρκώσει ρόλους συντρόφων, ανταγωνιστών και συνεργών σε εγκλήματα, ενώ έχουν εμφανιστεί σε διαστημόπλοια, ντυμένες με ανθρώπινα ρούχα, ως κληρονόμοι περιουσιών, ακόμη και μεταμορφωμένες σε μισάνθρωπα πλάσματα.

«The Encyclopedia of Movie Cats» (Η Εγκυκλοπαίδεια των Γατών του Κινηματογράφου) είναι ο τίτλος τόμου που καταγράφει περισσότερες από 1.000 αιλουροειδή, τα οποία έχουν εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη.

Το βιβλίο είναι οργανωμένο αλφαβητικά (από το Α έως το Ω), αντιμετωπίζει τις κινηματογραφικές γάτες ως καστ από μόνες τους, κατατάσσοντας με την ίδια επιμέλεια τόσο τους διάσημους χαρακτήρες όσο και εκείνες που κάνουν σύντομα περάσματα.

Η κεντρική ιδέα εστιάζει στο εύρος των ρόλων. Στην ιστορία του κινηματογράφου, οι γάτες έχουν ενσαρκώσει ρόλους συντρόφων, ανταγωνιστών και συνεργών σε εγκλήματα, ενώ έχουν εμφανιστεί σε διαστημόπλοια, ντυμένες με ανθρώπινα ρούχα, ως κληρονόμοι περιουσιών, ακόμη και μεταμορφωμένες σε μισάνθρωπα πλάσματα.

Στην εγκυκλοπαίδεια που έχει γράψει η Μάντελεϊν Μόρλεϊ του εκδοτικού οίκου A24 υποστηρίζεται ότι λίγα ζώα έχουν κληθεί να ερμηνεύσουν τόσο μεγάλη ποικιλία ρόλων και ότι επιχειρείται η καταγραφή όλων.

«Η εγκυκλοπαίδεια είναι κάτι περισσότερο από ένα λεύκωμα φωτογραφιών· αποτελεί μια σοβαρή μελέτη για τις γάτες στην ιστορία του κινηματογράφου» τονίζεται στην περίληψη.

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Από γνωστούς κλασικούς χαρακτήρες, όπως ο Puss in Boots (Γάτος Σπιρουνάτος) και ο Mr. Bigglesworth η γάτα από την κινηματογραφική σειρά «Austin Powers» μέχρι ανώνυμα αδέσποτα και δειλές γάτες που διασχίζουν νωχελικά σοκάκια χωρίς καν να έχουν όνομα, η έκδοση του A24 τις έχει καταγράψει όλες με προσοχή με τη συνοδεία περισσότερων από 1.900 πολύτιμων στιγμιότυπων από ταινίες.

Παράλληλα με βάση τη μυθολογία και τη λαογραφία παρουσιάζονται οι αγγελιοφόροι της θεάς Μπαστέτ και τα ζωώδη πνεύματα-συντρόφοι των μαγισσών και προβάλλεται το προφίλ πραγματικών γατών-ηθοποιών με πλούσια φιλμογραφία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ