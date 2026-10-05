Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιστρέφουν και τα κλιματιστικά παίρνουν ξανά «φωτιά» για τη θέρμανση των σπιτιών. Πόσο ρεύμα καταναλώνουν και πόσο μπορεί να επιβαρύνουν τον λογαριασμό;

Καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να κάνουν αισθητή την παρουσία τους όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στο φθινόπωρο, η θέρμανση και κυρίως το κόστος της επανέρχονται στο προσκήνιο για τα νοικοκυριά.

Με την τιμή του ρεύματος να παραμένει ασταθής, τα κλιματιστικά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν και πάλι ευρέως, καθώς αποτελούν βασικό τρόπο θέρμανσης για πολλά σπίτια. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κατανάλωση ενός air condition όταν λειτουργεί στη θέρμανση.

Πόσο ρεύμα καταναλώνει ένα κλιματιστικό

Η θέρμανση με κλιματιστικό μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να αποδειχθεί οικονομικότερη σε σχέση με το πετρέλαιο ή άλλες μορφές ενέργειας. Ωστόσο, όταν η εξωτερική θερμοκρασία υποχωρεί σημαντικά, ακόμη και τα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter χρειάζεται να δουλέψουν περισσότερο προκειμένου να διατηρήσουν σταθερή τη θερμοκρασία στον χώρο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η κατανάλωση.

Ενδεικτικά, ένα κλιματιστικό 9.000 BTU καταναλώνει περίπου 1,1–1,4 kWh την ώρα όταν λειτουργεί στη θέρμανση.

Ένα μοντέλο 12.000 BTU καταναλώνει περίπου 1,5–1,9 kWh την ώρα.

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Στα μεγαλύτερα μοντέλα, όπως τα 18.000 και 24.000 BTU, η κατανάλωση μπορεί να φτάσει περίπου τις 2,8–3,8 kWh την ώρα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου, τη μόνωση, την εξωτερική θερμοκρασία και τη ρύθμιση της συσκευής.

Τι σημαίνει αυτό για τον λογαριασμό ρεύματος

Το τελικό κόστος εξαρτάται από την τιμή της κιλοβατώρας που χρεώνει ο εκάστοτε πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, οι παραπάνω καταναλώσεις δεν μεταφράζονται σε ένα ενιαίο ποσό για όλα τα νοικοκυριά.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η θερμοκρασία στην οποία έχει ρυθμιστεί το κλιματιστικό. Όσο υψηλότερη είναι η επιθυμητή θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι και η κατανάλωση. Για έναν συνδυασμό άνεσης και οικονομίας, μια ρύθμιση στους 20–21°C θεωρείται γενικά πιο αποδοτική από πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες, όπως οι 27–28°C.

Οι χρεώσεις που προστίθενται στον λογαριασμό

Στα ποσά που προκύπτουν από την καθαρή κατανάλωση του κλιματιστικού θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε αυτές περιλαμβάνονται το κόστος προμήθειας, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όπως η χρήση του συστήματος υπέρ ΑΔΜΗΕ, η χρήση του δικτύου υπέρ ΔΕΔΔΗΕ, οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, καθώς και ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ.

Παράλληλα, στον λογαριασμό περιλαμβάνονται και χρεώσεις υπέρ τρίτων, όπως τα δημοτικά τέλη, το ΤΑΠ, ο Δημοτικός Φόρος, η χρέωση υπέρ ΕΡΤ και το Ειδικό Τέλος 5%.