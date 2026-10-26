Παρά τις εξελίξεις, οι κυβερνητικές αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Αντιμέτωπα με νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, καθώς η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος εκτοξεύθηκε σήμερα 26 Οκτωβρίου στα 258,52 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή του μήνα.

Η νέα άνοδος των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί έντονη ανησυχία για πρόσθετες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Κατά τις πρώτες 26 ημέρες του Οκτωβρίου, η μέση χονδρεμπορική τιμή διαμορφώνεται στα 186,27 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με την τιμή της 26ης Οκτωβρίου να βρίσκεται περίπου 38,8% υψηλότερα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί φόβους για νέες αυξήσεις στα τιμολόγια λιανικής, εφόσον οι υψηλές τιμές διατηρηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Πρόσθετες πιέσεις προκαλεί η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Την κατάσταση επιβαρύνουν τα περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, δημιουργώντας πρόσθετη αβεβαιότητα για την επάρκεια και το κόστος της ενέργειας τους επόμενους μήνες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εξέλιξη των καιρικών συνθηκών αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών κατά τη χειμερινή περίοδο.

Όλα δείχνουν ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο ενός ιδιαίτερα ακριβού χειμώνα, καθώς οι ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο μεταφέρονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεγάλη εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από το συγκεκριμένο καύσιμο καθιστά τις τιμές του ρεύματος ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την παραγωγή μίας μεγαβατώρας ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούνται περίπου δύο έως τρεις θερμικές μεγαβατώρες φυσικού αερίου, ανάλογα με την αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής.

Το ενδεχόμενο για νέες σοβαρές επιβαρύνσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς

Εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία των τιμών του φυσικού αερίου, δεν αποκλείεται οι χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να διατηρηθούν πάνω από τα 240 ευρώ ανά μεγαβατώρα μέσα στον χειμώνα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προκαλούσε νέες σοβαρές επιβαρύνσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών, πέρα από τις προσωρινές κυβερνητικές επιδοτήσεις.

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Παρά τις εξελίξεις, οι κυβερνητικές αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων παραμένουν σε εκκρεμότητα. Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, το πετρέλαιο θέρμανσης επιδοτείται με 40 λεπτά ανά λίτρο, το ντίζελ κίνησης με 20 λεπτά και η αμόλυβδη βενζίνη με 10 λεπτά.

Η κυβέρνηση επιμένει σε προσωρινές παρεμβάσεις, χωρίς να έχει παρουσιάσει μια μακροπρόθεσμη λύση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Η Αθήνα επιδιώκει να εξασφαλίσει 300 έως 400 εκατ. ευρώ από την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, με την αξιοποίηση των κονδυλίων να εξαρτάται από την ευρωπαϊκή έγκριση.

Στη βάση αυτή, το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στις 29 Οκτωβρίου, το Eurogroup στις 9 Νοεμβρίου και οι συναντήσεις των Ευρωπαίων ηγετών μέσα στον Νοέμβριο αποτελούν κρίσιμους σταθμούς.