Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες. Ξαναμπαίνουμε από το Σάββατο στον χειμώνα, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Ανοίγεται μπροστά μας μία καλοκαιρινή εβδομάδα, μιας και το ατμοσφαιρικό βουνό θα αρχίσει να μεταφέρει ήπιες καιρικές συνθήκες, συνοδεία και μεταφοράς θερμής αέριας μάζας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλλέαρχο Μαρουσάκη, θα ανέβει πλέον η θερμοκρασία και ο καιρός μέχρι και την Παρασκευή και το Σάββατο θα θυμίζει καλοκαίρι, με θερμοκρασίες κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήπιο πεδίο ανέμων και απουσία βροχοπτώσεων.

Αλλαγή του καιρού και πάλι από την Παρασκευή

Ο καιρός θα αλλάξει την Παρασκευή με το Σάββατο, κυρίως όμως στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα, με βροχές, νοτιάδες και τον υδράργυρο γενικά να μην επηρεάζεται.

Πλέον μετά και το καλοκαιρινό διάλειμμα που θα συναντήσουμε, ο καιρός θα οδηγηθεί σε πιο συμβατές καιρικές συνθήκες, με την έννοια ότι οι κακοκαιρίες θα αρχίσουν να δίνουν - και από τα δυτικά- τον φυσιολογικό καιρό για το φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια.

Πιο ήπιες βροχές και πιο ανεβασμένες θερμοκρασιακές συνθήκες.

Σήμερα, αν εξαιρέσουμε το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο που θα έχουμε λίγες βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες, στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία.

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Ο βοριάς θα αρχίσει να υποχωρεί και από την Τετάρτη θα μας εγκαταλείψει και θα αρχίσει να ασκεί επίδραση και ο νοτιάς, για να μεταφέρει πιο θερμές αέριες μάζες.

Θα κάνει ζέστη αλλά αυτή θα εντοπίζεται νωρίς το μεσημέρι και το απόγευμα. Αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί θα κάνει κρύο, θα πέφτει αρκετά η θερμοκρασία. Επομένως θα υπάρχει αυξημένο θερμοκρασιακό εύρος.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές. Οι άνεμοι θα αρχίσουν να υποχωρούν από αύριο. Σήμερα στα πιο ανατολικά τμήματα θα έχει φθάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ και ο υδράργυρος θα ανέβει κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καλές οι συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Τις επόμενες ημέρες θα δούμε τον υδράργυρος μεταξύ 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον μέχρι περίπου και την Παρασκευή. Από την Παρασκευή και στη συνέχεια θα μας προσεγγίσει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, που θα έχει σαν αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνισή τους βροχές πιο ο οποίες θα κάνουν την εμφάνισή του στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα.

Ο διακόπτης του καιρού γυρίζει κατά 180 μοίρες και από το προχωρημένο φθινόπωρο θα πάμε σε αρχές καλοκαιριού για να οδηγηθούμε αργότερα στα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου.

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