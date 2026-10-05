Νέες βροχές και καταιγίδες αναμένονται, πάντως, από την Πέμπτη (08/10), κυρίως στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Μικρή βελτίωση του καιρού αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Δευτέρα (5/10), με το σκηνικό να παραμένει σχετικά ήπιο και για τις επόμενες δύο μέρες της εβδομάδας, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και σταδιακή μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα αναμένεται να συνεχίσουν οι βροχοπτώσεις, σε πιο ήπιο βαθμό και με μικρότερη ένταση.

Νέες βροχές και καταιγίδες αναμένονται, πάντως, από την Πέμπτη (08/10), κυρίως στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο Νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

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Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις.

Σάκης Αρναούτογλου: Υποχωρούν οι καταιγίδες στην Κρήτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ημέρες

Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός μετά τα έντονα φαινόμενα που έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες την Κρήτη, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται πλέον σημαντικά και να αποκτούν πιο τοπικό χαρακτήρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Η Δευτέρα θα είναι μια μεταβατική ημέρα, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, αλλά σε καμία περίπτωση με την ένταση και τη διάρκεια των προηγούμενων 24ώρων. Παράλληλα, οι βοριάδες θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, από την Πέμπτη ένα νέο σύστημα από τη δυτική Ευρώπη αναμένεται να φέρει βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται κυρίως την Παρασκευή.

Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο αισθητή την Πέμπτη.

Ανεβαίνει στους 28-29 βαθμούς ο υδράργυρος

Παρά τις βροχές στα δυτικά, το θερμοκρασιακό σκηνικό θα αλλάξει σημαντικά.

Από την Τρίτη η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και Τετάρτη και Πέμπτη αναμένεται να καταγραφούν τιμές της τάξης των 26-27 βαθμών σε αρκετές περιοχές.

Σε κεντρικές και νότιες περιοχές, υπό την επίδραση θερμότερων αερίων μαζών και των νοτιάδων, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 28-29 βαθμούς, κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και νοτιότερα.

Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν περίπου στους 26-27 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσουν τους 23-24 βαθμούς.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει έτσι αισθητή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, πριν ακολουθήσει νέα πρόσκαιρη πτώση.