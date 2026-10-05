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Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ο 24χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Πετρούπολη, όταν ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Ολυμπίας, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος συγκρούστηκε με άλλη μηχανή.

Στη δεύτερη μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ο 24χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ελαφρά τραυματίστηκαν οι δύο 17χρονοι

Οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στη δεύτερη μηχανή τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ελαφρά από τη σύγκρουση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αναμένεται να συλλέξουν στοιχεία για να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.