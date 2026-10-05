Η ΕΛΑΣ έχει διακόψει την κυκλοφορία σε δύο τμήματα της λεωφόρου Αχαρνών λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου.

Συναγερμός έχει σημάνει το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, καθώς λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα άγνωστοι φέρονται να πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου σε καφετέρια.

Σύμφωνια με το ΣΚΑΙ, η χειροβομβίδα δεν έχει εκραγεί, ενώ οι δράστες επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα οι αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήματα της λεωφόρου Αχαρνών, λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).

Μέχρι αυτή την ώρα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέυδεν, καθώς και στην οδό Φερών, από το ύψος της οδού Φυλής.