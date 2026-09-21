Η ανοδική κίνηση των τελευταίων ημερών έχει ενισχύσει αισθητά την εικόνα του Bitcoin.

Άνοδο καταγράφει το Bitcoin, το οποίο ξεπέρασε τη Δευτέρα τα 85.000 δολάρια και βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδό του από τα τέλη Ιανουαρίου.

Το κρυπτονόμισμα έφθασε ενδοσυνεδριακά έως τα 85.229 δολάρια. Αργότερα, η τιμή του κινήθηκε πάνω από τα 86.000 δολάρια, με τα ημερήσια κέρδη να διευρύνονται.

Η ανοδική κίνηση των τελευταίων ημερών έχει ενισχύσει αισθητά την εικόνα του Bitcoin. Παρά τις απώλειες που εξακολουθεί να καταγράφει από την αρχή του έτους, η τιμή του έχει αυξηθεί περισσότερο από 7% σε διάστημα πέντε ημερών και σχεδόν 35% κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.

Το Bitcoin, πάντως, παραμένει σημαντικά χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων που είχε σημειώσει τον Οκτώβριο του 2025. Η μεγάλη διόρθωση που ακολούθησε είχε επαναφέρει στο προσκήνιο τον όρο «crypto winter», ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει παρατεταμένες περιόδους πτώσης των τιμών και μειωμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η βελτίωση της εικόνας στην αγορά συνοδεύεται από αυξημένη δραστηριότητα στα δίκτυα blockchain και μεγαλύτερη συμμετοχή μεγάλων θεσμικών εταιρειών. Παράλληλα, η ανοδική τάση του Bitcoin έχει επηρεάσει θετικά και τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την αγορά κρυπτονομισμάτων, με τη Strategy και την Coinbase να κινούνται υψηλότερα στις προσυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ.

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Στο τεχνικό σκέλος, η περιοχή των 75.000 δολαρίων θεωρείται σημαντικό επίπεδο στήριξης, ενώ η ζώνη των 90.000 δολαρίων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αγοράς μετά την υπέρβαση των 85.000 δολαρίων.

Η άνοδος σημειώνεται παράλληλα με νέες εξελίξεις στο ρυθμιστικό μέτωπο των ΗΠΑ. Την περασμένη εβδομάδα, η Γερουσία εμπόδισε την περαιτέρω προώθηση του Clarity Act, ενός νομοθετήματος που αποσκοπούσε στη δημιουργία σαφέστερου πλαισίου για την αγορά κρυπτονομισμάτων και στον επιμερισμό των εποπτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC).