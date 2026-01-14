Το Netflix έδωσε το «πράσινο φως» για την παραγωγή του «The Dealer», τη νέα σειρά σε παραγωγή του Hwang Dong-hyuk του Squid Game.

Ο δημιουργός του Squid Game, Hwang Dong-hyuk, αποκάλυψε το καστ και τις λεπτομέρειες της πλοκής της επόμενης σειράς του στο Netflix.

Το νέο του πρότζεκτ σηματοδοτεί την επιστροφή του στην πλατφόρμα με ένα δραματικό αστυνομικό θρίλερ υψηλών προσδοκιών που διαδραματίζεται στον κόσμο του τζόγου και της απάτης.

Η νέα σειρά θα έχει τίτλο The Dealer και πρωταγωνιστές τους: Jung So-min, Ryoo Seung-bum, Lee Soo-hyuk και Ryu Kyung-soo.

Το The Dealer επικεντρώνεται στην Geonhwa, μια ικανή ντίλερ καζίνο της οποίας η ζωή αλλάζει όταν μια απάτη με ακίνητα καταστρέφει τα σχέδιά της για γάμο. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η Geonhwa, η οποία έχει εγκαταλείψει εδώ και καιρό τον κόσμο του καζίνο, πρέπει να επιστρέψει σε αυτόν και να ανασύρει τα κρυφά ταλέντα της για να επιβιώσει και να φτάσει στην εκκλησία. Το ταξίδι της την τραβάει πίσω σε έναν επικίνδυνο υπόκοσμο όπου κάθε της κίνηση θα μπορούσε να της κοστίσει την ελευθερία, την αγάπη ή ακόμα και τη ζωή της.

Η Jung So-min αναλαμβάνει τον ρόλο της Geonhwa, αποκαλύπτοντας μια νέα πλευρά του εαυτού της ως έμπειρη ντίλερ. Ο Ryoo Seung-bum υποδύεται έναν οικονομικά καταχρεωμένο τζογαδόρο που επιβιώνει μέσω επισφαλών στοιχημάτων και μπλέκει στο επικίνδυνο σχέδιο της Geonhwa. Ο Lee Soo-hyuk υποδύεται τον Jo Jun, έναν έξυπνο και απρόβλεπτο παίκτη πόκερ, ενώ ο Ryu Kyung-soo υποδύεται τον Choi Wooseung, έναν ντετέκτιβ και αρραβωνιαστικό της Geonhwa.

Η σειρά σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του διάσημου κινηματογραφιστή Choi Young-hwan σε σενάριο των Ohnooy και Lee Tae-young, ενώ στην παραγωγή βρίσκεται ο Hwang Dong-hyuk του Squid Game.