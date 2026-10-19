Η υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας της μυστικότητας της ανακριτικής διαδικασίας και των προσωπικών δεδομένων.

Με γραπτή δήλωσή του ο συνήγορος της Ιωάννα Γάκα, Πέτρος Πανταζής τονίζει πως το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων που φέρονται να προέρχονται από «πηγές» προσκείμενες στην κατηγορούμενη ανειδίκευτη γιατρό δεν απηχούν τις θέσεις αλλά και την υπερασπιστική της τακτική, προσθέτοντας δε, πως οποιαδήποτε διαρροή στοιχείων της δικογραφίας είναι παράνομη.

Στη δήλωσή του ο κ. Πανταζής αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με σημερινά δημοσιεύματα σε πλήθος ενημερωτικών ιστοσελίδων και, αντίστοιχα, ρεπορτάζ σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, αναπαράγονται "πληροφορίες" περί της μελλοντικής "υπερασπιστικής τακτικής" της κατηγορουμένης εντολέως μας, κυρίας Ι.Γ., συνοδευόμενες από, αορίστως αναφερόμενες, "δηλώσεις από πηγές" που, τάχα, πρόσκεινται σ’ αυτήν.

Αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε δημοσίως με την παρούσα, παρεκκλίνοντας από την, προηγούμενη, δέσμευσή μας για αποφυγή οιασδήποτε δημόσιας δήλωσης για την εν λόγω υπόθεση, προκειμένου να διευκρινήσουμε, ότι, τα όσα αναπαράγονται και δημοσιεύονται δεν αντιστοιχούν σε αντίστοιχες δηλώσεις ή/και τοποθετήσεις της υπερασπίσεως της κυρίας Ι.Γ., η θέση της οποίας δηλώνεται και κατατίθεται ΜΟΝΟΝ ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών, με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και στην μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας.

Να υπενθυμίσουμε, επίσης, ότι με τις υπ’ αριθμ. 2453/2023 και 5024/2025 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εξεδόθησαν επί υποθέσεων που, επίσης, "απασχόλησαν" την κοινή γνώμη, κρίθηκε ότι α) η δημοσίευση στοιχείων της ποινικής δικογραφίας, στο στάδιο της μυστικής προδικασίας (προκαταρκτικής εξέτασης, προνάκρισης, ανακρισης) είναι παράνομη και β) η διάδοση, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, προσωπικών δεδομένων ή άλλων στοιχείων, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα (π.χ. εγγράφων ποινικής δικογραφίας, απολογίες κατηγορουμένων, μαρτυρικές καταθέσεις κλπ), συνιστά επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, η οποία θεωρείται επίσης παράνομη».