«Έπειτα από πολλούς μήνες περισυλλογής και αρκετές άυπνες νύχτες, αποφάσισα να αποχωρήσω από το CNN».

Την απόφασή της να αποχωρήσει από το CNN τον Ιούνιο του 2027 ανακοίνωσε η Κριστιάν Αμανπούρ, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της διεθνούς τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, έπειτα από 43 χρόνια συνεργασίας με το αμερικανικό δίκτυο.

Η 68χρονη δημοσιογράφος, η οποία κατέχει τη θέση της επικεφαλής διεθνούς παρουσιάστριας του CNN, γνωστοποίησε την απόφασή της τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι προηγήθηκαν πολλοί μήνες σκέψης.

«Έπειτα από πολλούς μήνες περισυλλογής και αρκετές άυπνες νύχτες, αποφάσισα να αποχωρήσω από το CNN, τον συνεργάτη μου επί 43 υπέροχα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή της.

Η Αμανπούρ εξέφρασε παράλληλα την επιθυμία της να ασχοληθεί με νέα επαγγελματικά εγχειρήματα, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το CNN και την παράδοσή του στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία.

«Να θυμάστε: να είστε πάντα πιστοί στην αλήθεια, όχι ουδέτεροι», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας μία από τις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη δημοσιογραφική της πορεία.

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Πότε ολοκληρώνεται η παρουσία της στο CNN

Η αποχώρηση της Κριστιάν Αμανπούρ θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.

Η δημοσιογράφος παρουσιάζει από το 2009 την ομώνυμη εκπομπή συνεντεύξεων στο CNN International, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά προγράμματα του διεθνούς δικτύου.

Από τον Ιανουάριο του 2025 είχε ήδη περιορίσει τις εμφανίσεις της σε ορισμένες ημέρες της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε, από τον Ιανουάριο του 2027 η εκπομπή της θα μεταδίδεται μία φορά την εβδομάδα, προτού ολοκληρωθεί οριστικά τον Μάιο.

Η ίδια θα συνεχίσει να πραγματοποιεί δημοσιογραφικές αποστολές και να ταξιδεύει για λογαριασμό του CNN έως τον Ιούνιο του 2027, οπότε και θα ολοκληρωθεί η συνεργασία της με το δίκτυο.

Η συγκινητική αποχαιρετιστήρια δήλωση

Την απόφαση της Αμανπούρ γνωστοποίησε στο προσωπικό του CNN ο πρόεδρος του δικτύου, Μαρκ Τόμσον, με εσωτερικό υπόμνημα.

Όπως ανέφερε, η δημοσιογράφος είχε εξετάσει προσεκτικά το ενδεχόμενο της αποχώρησής της, ενώ οι δυο τους συζητούσαν το θέμα επί αρκετούς μήνες.

«Όπως και πολλοί εργαζόμενοι του CNN που θα πληροφορηθούν σήμερα την είδηση, λυπάμαι πολύ που τη βλέπω να φεύγει. Ωστόσο, έχω αποδεχθεί ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για εκείνη, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά», σημείωσε.

Ο Τόμσον χαρακτήρισε την Αμανπούρ «μία από τις πιο αξιόπιστες και αγαπητές δημοσιογράφους στον κόσμο», τονίζοντας ότι το δίκτυο θα έχει την ευκαιρία να τιμήσει την προσφορά της πριν από την αποχώρησή της.

Παράλληλα, την ευχαρίστησε για «43 εξαιρετικά χρόνια σπουδαίας δημοσιογραφίας, αφοσίωσης και φιλίας».

Από τον Πόλεμο του Κόλπου μέχρι την Ουκρανία

Η Κριστιάν Αμανπούρ έχει συνδέσει το όνομά της με την κάλυψη ορισμένων από τις σημαντικότερες διεθνείς συγκρούσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Από τον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου μέχρι τον πόλεμο στη Βοσνία, τη γενοκτονία στη Ρουάντα και τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, την Ουκρανία και το Ιράν, βρέθηκε επανειλημμένα στην πρώτη γραμμή των γεγονότων.

Στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή της αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους συναδέλφους και στα τηλεοπτικά συνεργεία με τα οποία εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

«Από την πρώτη μου μεγάλη και συναρπαστική αποστολή στον Πόλεμο του Κόλπου μέχρι τη φρίκη της Βοσνίας, της Ρουάντα, του Αφγανιστάν, της Ουκρανίας και του Ιράν, εκείνο που είχε τεράστια σημασία ήταν οι ομάδες και η συντροφικότητα», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, κοινός στόχος όλων ήταν η αναζήτηση των γεγονότων, των αποδείξεων και της ανθρώπινης διάστασης των γεγονότων, ώστε το CNN να μεταδίδει την αλήθεια για όσα συμβαίνουν στον κόσμο, «χωρίς φόβο και χωρίς εύνοια».

Τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια

Η αποχώρηση από το CNN δεν σηματοδοτεί απαραίτητα και το τέλος της δημοσιογραφικής δραστηριότητας της Αμανπούρ.

Η ίδια έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να αναζητήσει νέες δημιουργικές και επαγγελματικές προκλήσεις, χωρίς προς το παρόν να ανακοινώνει συγκεκριμένα σχέδια.

Στο μεταξύ, η εκπομπή «Amanpour & Company», που μεταδίδεται από το αμερικανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο PBS, θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2026.

Η δημοσιογράφος θα συνεχίσει, ωστόσο, το podcast «The Ex Files», το οποίο παρουσιάζει μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Τζέιμι Ρούμπιν, και παράγεται από την Global.

Η αποχώρησή της σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής εποχής για το CNN, καθώς η Κριστιάν Αμανπούρ υπήρξε για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του δικτύου στη διεθνή ειδησεογραφία.