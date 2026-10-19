Η ηθοποιός δίνει έμφαση στη συστηματική προπόνηση με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει γυμναστήριο και hot yoga με στόχο να ενδυναμώσει τον κορμό της.

«Νιώθω δυνατή και σε καλή φυσική κατάσταση. Φροντίζω πραγματικά τον εαυτό μου. Αγκαλιάζω κάθε ηλικία», δήλωσε στο περιοδικό Closer η ηθοποιός Κλερ Σουίνι προσθέτοντας ότι προτιμά να παραμένει δραστήρια μέσα από τη hot yoga και το Pilates, αντί να ακολουθεί αυστηρές δίαιτες.

Η πρωταγωνίστρια των σειρών Brookside και Coronation Street έχασε περίπου 25 κιλά όταν ακολούθησε ένα εντατικό πρόγραμμα προπόνησης για τη συμμετοχή της στο Dancing on Ice, τον Ιανουάριο του 2024.

Μεγάλοι περίπατοι

Μιλώντας στη Liverpool Echo, αποκάλυψε ότι μετά την εμπειρία της στο σόου υιοθέτησε ένα νέο πρόγραμμα ευεξίας, στο οποίο συμπεριέλαβε μεγάλους περιπάτους. «Πήγα διακοπές τα Χριστούγεννα και κάθε πρωί σηκωνόμουν στις 6:30 και έκανα έναν μεγάλο περίπατο στην παραλία, ακούγοντας το podcast της Μελ Ρόμπινς. Μαθαίνω πολλά από αυτό», ανέφερε.

Παράλληλα, σχεδίαζε να διατηρήσει μια σταθερή ρουτίνα άσκησης, εξηγώντας ότι της αρέσει να κάνει «λίγο απ’ όλα» στο γυμναστήριο. Όπως τόνισε, θεωρεί σημαντικό να παραμένει κανείς λειτουργικά δυνατός και ικανός να ανταποκρίνεται στις καθημερινές απαιτήσεις όσο μεγαλώνει σύμφωνα με το womenshealthmag.com.

«Το θέμα είναι να παραμένεις υγιής και δυνατός όσο μεγαλώνεις. Δεν με απασχολεί να φοράω ρούχα νούμερο 8», σημείωσε, αναφερόμενη στους στόχους της. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε επίσης αναφέρει ότι θέλει να αισθάνεται πιο γυμνασμένη και πιο δυνατή.

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Προπόνηση ενδυνάμωσης με EMS

Η ηθοποιός έχει μοιραστεί και φωτογραφίες μετά από προπονήσεις ενδυνάμωσης με τον προσωπικό της γυμναστή, στις οποίες χρησιμοποιούσε ασύρματο εξοπλισμό EMS. Πρόκειται για μια μέθοδο που αξιοποιεί ηλεκτρικούς παλμούς, ενισχύοντας τη μυϊκή σύσπαση κατά τη διάρκεια της άσκησης.

«Είμαι στο γυμναστήριο. Βλέπετε αυτή τη στολή που φοράω; Τη φοράς και προκαλεί έντονους ηλεκτρικούς παλμούς στους μυς σου. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός και κάνεις μια πολύ έντονη προπόνηση διάρκειας 20 λεπτών», είχε εξηγήσει στις αρχές του προηγούμενου έτους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Προπόνηση στις 6:30 το πρωί με τον Bruno Fernandes, στο EMS Xbody Liverpool. Λατρεύω αυτή την προπόνηση, σίγουρα την αισθάνομαι και την επόμενη μέρα!».

Τον Φεβρουάριο του 2025, μοιράστηκε μια ακόμη ανάρτηση από την πρωινή προπόνησή της, γράφοντας: «Υπέροχη πρωινή προπόνηση με τον Bruno Fernandes, στο EMS Xbody Liverpool. Νιώθω fit και δυνατή». Σε ξεχωριστή δημοσίευση ανέφερε ότι επέστρεψε στις προπονήσεις στο Λίβερπουλ έπειτα από μεγάλο διάστημα αποχής.

«Πάλι προπόνηση στο Λίβερπουλ. Δεν είχα κάνει τίποτα για πολύ καιρό, αλλά έκανα τρεις προπονήσεις αυτή την εβδομάδα και το ένιωσα για τα καλά!», έγραψε.

{https://www.instagram.com/p/DKRUnUgIlDK/?hl=el&img_index=1}

Pilates και ασκήσεις με ιμάντες TRX

Το καλοκαίρι, η Κλερ Σουίνι δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο από το γυμναστήριο, στο οποίο εκτελούσε κωπηλατικές ασκήσεις με ιμάντες TRX και καθιστή κωπηλατική σε τροχαλία, ασκήσεις που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των μυών της πλάτης και του άνω κορμού. Η ίδια αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών της κατάφερε να προπονείται σχεδόν καθημερινά, χάρη στην παρακίνηση ενός φίλου της, ο οποίος την ενθάρρυνε να συμμετάσχει σε ένα εξαιρετικό μάθημα Pilates reformer και να γυμναστεί με τον Mark Anthony Saeidaei.

«Πέρασα υπέροχα στις διακοπές και κατάφερα να προπονούμαι σχεδόν κάθε μέρα, χάρη στον φίλο μου που με έσυρε σε ένα εξαιρετικό μάθημα Pilates reformer και με προέτρεψε να γυμναστώ με τον Mark Anthony Saeidaei», έγραψε στο Instagram.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι επέστρεψε με ανανεωμένο κίνητρο για άσκηση, καθώς πριν από τις διακοπές δυσκολευόταν να βρει τη διάθεση να γυμναστεί. Ο ελεύθερος χρόνος που είχε στις διακοπές τη βοήθησε να ακολουθήσει ένα σταθερό πρόγραμμα.

Hot yoga και γυμναστήριο πέντε ημέρες την εβδομάδα

Πριν από τη συμμετοχή της στο μιούζικαλ Cabaret, η ηθοποιός είχε μιλήσει και για τους στόχους της όσον αφορά τη φυσική της κατάσταση. «Θέλω να βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση», είχε δηλώσει στη The Sun. Όπως εξήγησε, το σχέδιό της ήταν να ξεκινήσει προπονήσεις στο γυμναστήριο και hot yoga πέντε ημέρες την εβδομάδα, καθώς θεωρεί ότι η συγκεκριμένη μορφή άσκησης βοηθά στην απώλεια βάρους και στην ενδυνάμωση των μυών του κορμού.

«Θέλω να βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση», δήλωσε στη The Sun. «Στόχος μου, λοιπόν, είναι να αρχίσω να πηγαίνω στο γυμναστήριο και να κάνω hot yoga πέντε ημέρες την εβδομάδα, καθώς βοηθά σημαντικά στην απώλεια βάρους και στην ενδυνάμωση του κορμού».