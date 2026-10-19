Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Ένας έρωτας γεννιέται μέσα στη φωτιά της εκδίκησης, ένας γιος στρέφεται εναντίον του ίδιου του πατέρα του και μια αλήθεια θαμμένη στο παρελθόν απειλεί να γκρεμίσει τα πάντα!

Στα προηγούμενα επεισόδια του «Κρίνο και Αγκάθι», η Πλατανιά συγκλονίστηκε από την αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας της Λευκής, προκαλώντας την οργή των Αρβανιταίων και πυροδοτώντας έναν ανελέητο πόλεμο. Ο Στέλιος αντίκρισε ξανά την κόρη που είχε χάσει πριν από χρόνια, και βίωσε τη σκληρή απόρριψή της, ενώ η Μαριγώ ανακάλυψε πως η νύφη της δεν ήταν άλλη από τη Λευκή Δρογούτη, τη γυναίκα που επέστρεψε για να εκδικηθεί τον θάνατο του αδελφού της.

Ο Παναγής εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για να την εξοντώσει, με τον Μήτρο να κινεί τα δικά του επικίνδυνα νήματα. Ο Μάρκος αψήφησε την οικογένειά του και κατέφυγε με τη Λευκή στο βουνό, αποφασισμένος να τη σώσει με κάθε κόστος. Εκείνη, όμως, αρνήθηκε να εγκαταλείψει την εκδίκησή της και το έσκασε για να αναμετρηθεί με τους Αρβανιταίους, την ώρα που οι διώκτες της πλησίαζαν επικίνδυνα…

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Θα καταφέρει ο Μάρκος να προστατεύσει τη γυναίκα του, ακόμη κι αν χρειαστεί να σηκώσει όπλο απέναντι στον ίδιο του τον πατέρα; Τι θα συμβεί όταν η Λευκή απαιτήσει να μάθει όλη την αλήθεια για τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Ηλίας;

«Κρίνο και αγκάθι»: Όσα θα δούμε απόψε, στις 21:00

Η Λευκή προσπαθεί να γυρίσει στο χωριό για να ολοκληρώσει την εκδίκησή της, όμως ο Μάρκος την ακολουθεί στο βουνό και μπαίνει μπροστά της ως ασπίδα, όταν ο Μήτρος αποφασίζει να την πυροβολήσει.

Αφού παραπλανήσει τους διώκτες τους, ο Μάρκος επιστρέφει στην καλύβα, όπου η Λευκή, τρομοκρατημένη από το ενδεχόμενο να τον χάσει, αρχίζει για πρώτη φορά να τον βλέπει αλλιώς.

Στο χωριό, η Μαριγώ κηρύσσει πόλεμο στους Δρογουταίους, ζητώντας από όλους να τους απομονώσουν, ενώ οι εργάτες των Αρβανιταίων σκορπούν φόβο και βία.

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Ο Γιάννος μαθαίνει πως η θεία του ζει και το σκάει για να τη βρει, ενώ η Δέσποινα ανεβαίνει στο βουνό με τον Σκλίβα για να σώσει τη Λευκή.

Παράλληλα, ο Στέλιος βρίσκει βεβηλωμένο τον τάφο του Ηλία και συντρίβεται. Κι ενώ το χωριό βυθίζεται στο χάος, η Λευκή ζητά από τον Μάρκο να της πει όλη την αλήθεια για τη νύχτα που σκότωσε τον Ηλία…