Προβληματισμό στις ρουμανικές Αρχές προκαλούν αναρτήσεις του 13χρονου, στις οποίες φέρεται να έκανε «προαναγγελία» της επίθεσης.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρουμανία η επίθεση με μαχαίρι που διέπραξε ένας 13χρονος μαθητής σε σχολείο στην πόλη Μπιστρίτσα το πρωί της Δευτέρας (19/10), με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν.

Όπως ανακοίνωσε η ρουμανική αστυνομία, οι αρχές ενημερώθηκαν στις 08:40 (τοπική ώρα) πως μαθητής της 7ης τάξης εισέβαλε στο σχολείο με μαχαίρι και επιτέθηκε σε δύο άτομα. Συγκεκριμένα, τραυματίστηκαν μία καθηγήτρια και ένα άλλος μαθητής.

Ο 13χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, ωστόσο λόγω του νεαρού της ηλικίας του δεν θα δικαστεί.

Προσοχή, σκληρές εικόνες

{https://x.com/RT_Visual_on_X/status/2112169113363599583}

Στο επίκεντρο οι αναρτήσεις του στο TikTok

Σύμφωνα με ρουμανικά ΜΜΕ, ο 13χρονος φέρεται να είχε δημοσιεύσει στα social media τις προθέσεις του λίγο πριν την επίθεση. Στο TikTok είχαν αναρτηθεί μηνύματα που προέτρεπαν σε βία, ενώ σε μία φωτογραφία εμφανιζόταν ο ανήλικος μπροστά σε καθρέφτη να κρατάει μαχαίρι, να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του και να φοράει κράνος.

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Κάτω από την επίμαχη εικόνα υπήρχε ένα μήνυμα στα Αγγλικά. στο οποίο ο 13χρονος έγραφε ότι προετοιμαζόταν 8 μήνες και αποχαιρετούσε τους συμμαθητές του με αναφορές στην «Βαλχάλα».

{https://x.com/PopularFront_/status/2112150348366319793}

Ωστόσο, ο υπουργός Παιδείας της Ρουμανίας, Μιχάι Ντιμιάν, αμφισβητεί τη γνησιότητα των αναρτήσεων, αναφέροντας ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί από την έρευνα των αρχών.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία για την έξαρση της βίας σε σχολεία ευρωπαϊκών χωρών. Επιθέσεις έχουν καταγραφεί φέτος, μεταξύ άλλων, στην Πολωνία, τη Γαλλία και τη Σουηδία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρχές έχουν εξετάσει τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακών κοινοτήτων που εξυμνούν τη δολοφονία και τη βία.

Με πληροφορίες του Reuters