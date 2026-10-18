Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που είχαν συνδεθεί προσωπικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη έσπευσαν να συμπαρασταθούν στην οικογένεια, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα.

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε και με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο και εκατοντάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του δημοφιλούς τραγουδιστή, σαράντα ημέρες μετά τον θάνατό του, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν οι στιγμές για την οικογένειά του, με τους γονείς και τις δύο αδελφές του να δίνουν το «παρών» στην εκκλησία, εμφανώς συγκινημένοι. Η παρουσία πλήθους κόσμου έξω από τον ναό ανέδειξε τη μεγάλη απήχηση που εξακολουθεί να έχει ο καλλιτέχνης, αλλά και τον ισχυρό δεσμό του με τη Νίκαια, όπου πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια.

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Με δάκρυα στα μάτια οι γονείς και οι αδελφές του

Η μητέρα του, Κλειώ, και ο πατέρας του, Μανώλης, έφτασαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας ντυμένοι στα μαύρα, εμφανώς καταβεβλημένοι από την απώλεια του γιου τους. Στο πλευρό τους βρίσκονταν οι δύο αδελφές του τραγουδιστή, Βάσω και Μαρία, οι οποίες δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Η Μαρία Μαζωνάκη, εμφανώς συγκινημένη από την παρουσία του κόσμου, φέρεται να είπε σε ανθρώπους που την πλησίασαν: «Να ξέρατε τι δύναμη μας δίνετε», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη συμπαράσταση που δέχτηκε η οικογένεια.

Στην τελετή βρέθηκαν, επίσης, άνθρωποι από τον χώρο της μουσικής, καθώς και πρόσωπα που γνώριζαν τον τραγουδιστή από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Για πολλούς κατοίκους της περιοχής, ο Μαζωνάκης δεν ήταν μόνο ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης, αλλά και ένας άνθρωπος που μεγάλωσε ανάμεσά τους και διατήρησε την επαφή του με τη γενέτειρα γειτονιά του.

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Το «Ώρες Μικρές» ακούστηκε ξανά στη Νίκαια

Μετά την ολοκλήρωση της επιμνημόσυνης δέησης, η συγκίνηση συνεχίστηκε έξω από τον ναό, όταν άρχισαν να ακούγονται από ηχεία τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχώρισαν ήταν το «Ώρες Μικρές» και το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», τραγούδια που συνδέθηκαν με τη μουσική του πορεία και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό του. Οι μελωδίες του ακούστηκαν στη γειτονιά, με αρκετούς από τους παρευρισκομένους να σιγοτραγουδούν, μετατρέποντας το μνημόσυνο σε μια συμβολική αναδρομή στην καλλιτεχνική του διαδρομή.

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Οι θαυμαστές του άφησαν λουλούδια, ζωγραφιές, αρκουδάκια και άλλα μικρά αφιερώματα στη μνήμη του. Στον τάφο του τοποθετήθηκαν, επίσης, λευκά μπαλόνια με αναφορές σε στίχους των τραγουδιών του, ενώ ορισμένοι παρευρισκόμενοι τραγούδησαν και χόρεψαν υπό τους ήχους των επιτυχιών του.

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Από την Αγία Τριάδα στο Γ΄ Νεκροταφείο

Μετά το μνημόσυνο στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, συγγενείς και φίλοι κατευθύνθηκαν στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας, όπου τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του καλλιτέχνη.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη, με θαυμαστές να ταξιδεύουν ακόμη και από περιοχές εκτός Αττικής για να τιμήσουν τη μνήμη του. Αρκετοί έφτασαν οργανωμένα με πούλμαν, ενώ μεταξύ των παρευρισκομένων υπήρχαν άνθρωποι που πραγματοποίησαν πολύωρες μετακινήσεις για να βρεθούν κοντά στον τόπο ταφής του.

Η παρουσία τους επιβεβαίωσε ότι, πέρα από τη μουσική του διαδρομή, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του, η οποία παρέμεινε ισχυρή και μετά τον θάνατό του.

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Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε ο τραγουδιστής. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και ψηφιακά ευρήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Στον οργανισμό του φέρονται να έχουν εντοπιστεί οκτώ ουσίες, μεταξύ των οποίων η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη. Οι αρμόδιες αρχές αναμένουν περαιτέρω αναλύσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συγκεντρώσεις των ουσιών και η πιθανή επίδρασή τους.

Η ανίχνευση φαρμακευτικών ουσιών δεν αρκεί από μόνη της για να τεκμηριώσει την αιτία θανάτου, ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων αξιολογούνται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά και ψηφιακά στοιχεία.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, καθώς και οι επικοινωνίες και οι ενέργειες των εμπλεκομένων κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.