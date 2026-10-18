Η προσέλευση είναι αυξημένη, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό, που τον ακολουθούσε επί δεκαετίες.

Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του τιμούν τη μνήμη του, σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στη Νίκαια, την περιοχή με την οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς από τα παιδικά του χρόνια.

Το 40ήμερο μνημόσυνο πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, με την παρουσία ανθρώπων που θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη και να θυμηθούν την πορεία και την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

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Η επιλογή της Νίκαιας για την τέλεση του μνημοσύνου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Πρόκειται για τη γειτονιά όπου μεγάλωσε ο τραγουδιστής και με την οποία παρέμεινε συνδεδεμένος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Στον ίδιο ναό είχαν συγκεντρωθεί τον Σεπτέμβριο συγγενείς, φίλοι και πλήθος θαυμαστών για να τον αποχαιρετήσουν, κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας του. Η παρουσία του κόσμου είχε αποτυπώσει τη μεγάλη απήχηση που είχε ο καλλιτέχνης και τη συναισθηματική σχέση που είχε αναπτύξει με το κοινό του.

Το τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών

Μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου, ακολούθησε μετάβαση στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του τραγουδιστή.

Η ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, έπειτα από την εξόδιο ακολουθία στη Νίκαια, με την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους του να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, με ξεχωριστό ερμηνευτικό ύφος και προσωπική αισθητική που τον διαφοροποίησαν από την αρχή της πορείας του.

Η καλλιτεχνική του διαδρομή, οι επιτυχίες του και η ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξε με το κοινό συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας ισχυρής παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι.

Σαράντα ημέρες μετά την απώλειά του, το μνημόσυνο στη Νίκαια αποτελεί μια ευκαιρία για τους δικούς του ανθρώπους και τους θαυμαστές του να τιμήσουν τη μνήμη του και να κρατήσουν ζωντανή την ανάμνηση ενός καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στη μουσική και στις ζωές πολλών ανθρώπων.