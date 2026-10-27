Έχουν αρχίσει και χάνουν τον ύπνο τους. Από επιχειρηματίες της κοσμικής Αθήνας μέχρι «δημοσιογράφους» και από «επικοινωνιολόγους» μέχρι πολιτικά πρόσωπα...

Ασχέτως της χρονικής συγκυρίας που «έσκασε» η υπόθεση φοροδιαφυγής του «Χωριάτικου», εν μέσω συνταρακτικών αποκαλύψεων για το σύστημα Λιόλιου στο ελληνικό μπάσκετ και των τυχόν πολιτικών του προεκτάσεων, η ολική επαναφορά της υπόθεσης αν ερευνηθεί ενδελεχώς και δεν αποδειχθεί «πυροτέχνημα», δεν είναι σίγουρο πως θα απασχολήσει μόνο τη φορολογική και δικαστική επικαιρότητα.

Παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει απασχολήσει τις Αρχές και τη δημόσια συζήτηση πολλάκις στο παρελθόν για την υπόθεση trafficking που καταδικάστηκε πρωτόδικα για να αθωωθεί σε δεύτερο βαθμό (μετά την απουσία από το ακροατήριο 4 γυναικών που είχαν κάνει καταγγελίες, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τους κατηγορουμένους με τις πράξεις που τους αποδίδονταν), η στήλη μαθαίνει πως είναι ουκ ολίγα τα πρόσωπα που έχουν χάσει τον ύπνο τους από την εν εξελίξει έρευνα, καθώς έχουν μπει στον πειρασμό να αναπτύξουν πολυεπίπεδες σχέσεις μαζί του.

Ποιος είναι ο ενδόμυχος φόβος τους; Μην τυχόν κατά τη διάρκεια της έρευνας οι Αρχές ψαχουλεύοντας εταιρίες, διασυνδέσεις και τιμολόγια σκοντάψουν πάνω στο όνομά τους.

Τώρα ποιοι έχουν χάσει τον ύπνο τους; Από επιχειρηματίες της κοσμικής Αθήνας μέχρι «δημοσιογράφους» και από «επικοινωνιολόγους» μέχρι πολιτικά πρόσωπα – όχι μόνο από τη ΝΔ αλλά και από άλλα κόμματα της δημοσκοπικά τουλάχιστον ήσσονος αντιπολίτευσης.

Ν.Α.