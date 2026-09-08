Οι επιθέσεις σημειώνονται ενώ ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διανύει πλέον τον έβδομο μήνα του, συνεχίζει να «φρενάρει» τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον σειράς ενεργειακών εγκαταστάσεων στη νότια Σαουδική Αραβία το πρωί της Τρίτης - κλιμακώνοντας τις συγκρούσεις και στέλνοντας τις τιμές του πετρελαίου εκ νέου προς τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με τους Χούθι είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις στην Άμπχα, τη Νατζράν και τη Τζαζάν. Τα χτυπήματα έγιναν σε δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου και πετρελαίου - συμπεριλαμβανομένης μίας μονάδας παραγωγής ενέργειας στην Άμπχα - ενώ προκάλεσαν πυρκαγιά και αναστολή λειτουργίας στο μεγάλο διυλιστήριο της Τζαζάν, όπου είχε ήδη μειωθεί η παραγωγή από προηγούμενα πλήγματα των Χούθι.

Οι εντάσεις μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας χρονολογούνται από τον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης, όταν το βασίλειο επενέβη στρατιωτικά εναντίον της ένοπλης οργάνωσης, ενώ αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο μετά από μια μακρά περίοδο σχετικής ηρεμίας. Οι Χούθι κήρυξαν αποκλεισμό των σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και άρχισαν να επιτίθενται σε πετρελαιοφόρα του βασιλείου.

Η κλιμάκωση της βίας στην Ερυθρά Θάλασσα ακολούθησε την κατάρρευση μιας προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την έναρξη των διαδικασιών τερματισμού του πολέμου. Το Ιράν επιτέθηκε σε πλοία στο Ορμούζ για να επιβάλει τον έλεγχό του στη θαλάσσια δίοδο, ενώ οι επιθέσεις των Χούθι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές μέσω της διαδρομής που αποτελούσε την κύρια εναλλακτική λύση των Σαουδαράβων απέναντι στον αποκλεισμό του Στενού.

Ανησυχία για περιορισμένη προσφορά πετρελαίου καθ' όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου 2026

Η εντεινόμενη βία μεταξύ των Χούθι, των δυνάμεων στην Υεμένη που υποστηρίζονται από το Ριάντ και του ίδιου του σαουδαραβικού βασιλείου, φέρνει τον πρόσθετο κίνδυνο διαταραχών στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παραγωγής πετρελαίου, αυξάνοντας την πιθανότητα περαιτέρω προβλημάτων στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

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«Η πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει την πιθανότητα μιας παρατεταμένης αντιπαράθεσης, με στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες από τις ΗΠΑ και το Ιράν», ανέφεραν αναλυτές της ANZ Research. «Αυτό θα μπορούσε να διατηρήσει περιορισμένη την προσφορά από τον Περσικό Κόλπο καθ' όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου 2026».

Οι επιθέσεις της Τρίτης προκάλεσαν πυρκαγιές σε πολλές τοποθεσίες και οδήγησαν σε διακοπή ορισμένων λειτουργιών, ενώ εξειδικευμένες ομάδες εργάζονταν για τον περιορισμό των μετώπων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την εκτίμηση των ζημιών, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Το υπουργείο δεν κατονόμασε τις εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις ούτε ποσοτικοποίησε τις επιπτώσεις στην παραγωγή ή τις εξαγωγές πετρελαίου.

Οι Χούθι έπληξαν επίσης την αεροπορική βάση Khamis Mushait, αν και η έκταση των ζημιών παραμένει ασαφής.

Υπενθυμίζεται πως οι εγκαταστάσεις πετρελαίου της Saudi Aramco στη Τζαζάν είχαν δεχθεί επίθεση και τη Δευτέρα. Η Aramco βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία αξιολόγησης των ζημιών όταν εξαπολύθηκε η νέα επίθεση.

Στη Τζαζάν βρίσκεται διυλιστήριο της Aramco με δυναμικότητα επεξεργασίας έως και 400.000 βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα για την παραγωγή καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης και του ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το διυλιστήριο φαινόταν να φλέγεται.

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου έχουν διακοπεί: Κανένα δεξαμενόπλοιο με ιρανικό αργό δεν έχει σπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό από τα μέσα Ιουλίου, ενώ η ποσότητα του ιρανικού αργού που βρισκόταν ήδη σε πλοία εκτός του αποκλεισμού έχει μειωθεί σε περίπου 29 εκατομμύρια βαρέλια από σχεδόν 90 εκατομμύρια βαρέλια στα μέσα Ιουλίου.

Πηγή: Wall Street Journal