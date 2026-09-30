«Τα παιδιά μας ήταν στο μάθημα εκείνη την ώρα και είναι μάρτυρες οι δάσκαλοί τους», ισχυρίστηκε μέσω TikTok ο γνωστός δικηγόρος.

Ελεύθερος αφέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα για λεκτική και σωματική βία εις βάρος του ανήλικου γιου του. Αφορμή υπήρξε ένα live στο Tik Tok, όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες ακούστηκε να υβρίζει χυδαία και να χτυπά τον ανήλικο γιο του.

Από την πρώτη στιγμή, ο δικηγόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι του «έστησαν» παγίδα και ότι ουδέποτε θα χτυπούσε παιδί.

Πιο συγκεκριμένα, πριν οδηγηθεί στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, ο Θεοδωρόπουλος εμφανίστηκε στο TikTok καταγγέλλοντας οργανωμένη επιχείρηση λασπολογίας εις βάρος του.

«Ανέβηκε ένα βίντεο καταλασπολόγησής μου, συκοφάντησής μου, ότι δήθεν εγώ κακοποιούσα το παιδί μου», σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας για ψεύτικο και στημένο βίντεο.

{https://www.tiktok.com/@a.theodoropoulos/video/7691050151351274774}

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{https://www.tiktok.com/@a.theodoropoulos/video/7691062929466101014}

Αξίζει να σημειωθεί πως σε άλλο βίντεο ο Θεοδωρόπουλος κατονόμασε συγκεκριμένο πρόσωπο ως το άτομο που έστησε «όλη την λάσπη» εναντίον του.

Στο TikTok βίντεο από live με χυδαίες ύβρεις

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος του δικηγόρου σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως δικογραφία από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που πιστοποιούσε την ύπαρξη βίντεο, στο οποίο ο δικηγόρος ακούγεται να εξυβρίζει χυδαία και να χτυπά το παιδί του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό είχε σημειωθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα και είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok. Για την υπόθεση ενημερώθηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, ενώ έγιναν και οι σχετικές καταχωρίσεις στο Κέντρο Άμεσης Δράσης.

Πληροφορίες θέλουν τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σπίτι του δικηγόρου το βράδυ της Τρίτης, με τον ίδιο να αρνείται να ανοίξει την πόρτα. Τα ξημερώματα της Τετάρτης το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου επικοινώνησε με την αρμόδια εισαγγελέα, ενώ λίγο μετά τις 06:30, ο δικηγόρος εξήλθε εντέλει από την κατοικία και παρελήφθη από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον οδήγησαν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου. Από εκεί αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.