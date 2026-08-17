Δευτεραθλητής Ευρώπης ο Εμμανουήλ Καραλής ο οποίος σε έναν εξαιρετικό αγώνα με τον Ντουπλάντις κατέκτησε την δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο.

Δείτε τη στιγμή που ο Εμμανουήλ Καραλής παραλαμβάνει το ασημένιο μετάλλιο για την κατάκτηση της 2ης θέσης στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Δευτεραθλητής Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο είναι από το βράδυ της Κυριακής (16/08) ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Μανόλο με άλμα στα 6,00μ. έμεινε πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις, κατακτώντας έτσι το ασημένιο μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ.

Καραλής: «Πεινάω πολύ για τα επόμενα, δεν υπάρχει ύψος που με φοβίζει πια»

Στις δηλώσεις του μετά το φινάλε του αγώνα, ο 26χρονος Έλληνας άλτης του επί κοντώ στάθηκε κυρίως στα επόμενα που έρχονται.

“Όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μία ομάδα γύρω του με ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά και όταν δεν πιστεύεις, σου δίνουν τη θετική ενέργεια που σε κάνουν να ξεπερνάς τον εαυτό σου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkqpvzst48r5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Έκανα όλο τον γύρο, όσο έκανε ο Μίλτος εγώ έκανα το διπλό. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν έχω βάλει στο μυαλό μου όριο».

Για το εάν υπάρχει ύψος που τον φοβίζει ποια: «Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει ύψος που με φοβίζει ποια, δεν θέλω να βάζω όρια. Κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις θετικά. Οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου μπορείς να τα καταφέρεις».

Με άριστο το 10 πόσο χάρηκε τον αποψινό αγώνα: «Δέκα, αλλά όχι με τόνο, γιατί πεινάω, πεινάω πολύ για τα επόμενα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkqp3jdzytu9?integrationId=40599y14juihe6ly}