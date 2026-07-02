Το Μαξίμου, διά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, επιχειρεί να στοχοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα με φόντο την επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Μπορεί η τριπλή επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα να καταδικάστηκε χωρίς αστερίσκους από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της ΕΛΑΣ, αυτό όμως δεν εμπόδισε την κυβέρνηση να βάλει στο «στόχαστρό» της τον... Αλέξη Τσίπρα.

Η επιλογή αυτή δεν περιορίζεται στις διαδοχικές δηλώσεις του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επιχειρώντας να συνδέσει τη σημερινή επίθεση με το πολιτικό κλίμα της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Διά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αλλά και με την κάλυψη κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την καθολική καταδίκη της τρομοκρατίας και την ανάγκη εντοπισμού των δραστών στην πολιτική στοχοποίηση του επικεφαλής της ΕΛΑΣ και, κατ' επέκταση, του ευρύτερου χώρου της Αριστεράς, επιδιώκοντας να αποκομίσει μικροκομματικά οφέλη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την επίθεση

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη», τονίζει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ, Μαρίνος Σκανδάμης.

«Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη», καταλήγει η δήλωση του κ. Σκανδάμη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κυρανάκης: Ο Τσίπρας διαχρονικά δείχνει ανοχή στην τρομοκρατία

Στον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα αναφέρθηκε ο Κ.Κυρανάκης, βάζοντας στο στόχαστρό του τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν σταμάτησε όμως εκεί, χρησιμοποίησε εμπρηστική ρητορική λέγοντας μεταξύ άλλων: «Την πολιτική ένταση την πυροδοτεί όσοι διχάζουν τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της Αριστεράς οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκισαν εγκληματίες».

Mιλώντας στο Αction24 υπογράμμισε: «Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Σήμερα έχει συμβεί μια φρικιαστική τραγωδία, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα είδε την μητέρα της να καίγεται ζωντανή, μετά τα γκαζάκια που έβαλαν οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους με την οικογένειά τους. Και είναι ένα τραύμα που θα το κουβαλάει για όλη της την ζωή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djni8emlah15?integrationId=40599y14juihe6ly}

Και συνέχισε: «Σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε την αστυνομία η αριστερά ήταν πάντα απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης η αριστερά ήταν απέναντι. Ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες με κοιτούσατε περίεργα.

Εγώ μια ΕΛΑΣ αναγνωρίζω, την Ελληνική Αστυνομία στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους της δολοφονίας. Αυτά τα περί ΕΛΑΣ, λαϊκού στρατού… Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnicqbo8wg9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε τι είπε στην ερώτηση «θεωρείτε ηθικό αυτουργό τον Τσίπρα για όσα έγιναν; (επίθεση με γκαζάκια - θάνατος μητέρας Αφροδίτης Νέστορα) - Υποθάλπει την τρομοκρατία;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djninp7i5hip?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η σκληρή απάντηση από την ΕΛΑΣ

«Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική.

Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κου Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του».

Αμετανόητος ο Κυρανάκης: Νέες αιχμές κατά Τσίπρα

Μερικές ώρες μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του για την τριπλή επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη, με τις οποίες έβαλε στο «στόχαστρό» του τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξαπέλυσε νέες «βολές» εναντίον του επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Παρά την καταδίκη των επιθέσεων από το νεοσύστατο κόμμα, ο Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, επιχειρώντας να αποκομίσει πολιτικά οφέλη, στοχοποίησε εκ νέου τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επί σειρά ετών διαμορφώθηκε ένα «καθεστώς ανοχής» απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Παράλληλα, κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει στελέχη του πρώην πολιτικού του χώρου που, όπως υποστήριξε, εξέφρασαν θέσεις υπέρ καταδικασμένων τρομοκρατών.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ANT1, «Καλημέρα Ελλάδα» υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες δηλώσεις, αλλά για μια «αλληλουχία γεγονότων, δηλώσεων και νομοθετικών επιλογών», η οποία, όπως είπε, αποδεικνύει διαχρονική πολιτική στάση.

«Δεν έρχομαι να πω ότι μια φορά την τελευταία δεκαετία κάποιος έκανε μια δήλωση. Υπάρχει μία αλληλουχία γεγονότων, δηλώσεων και ψήφισης ή καταψήφισης νομοσχεδίων που δείχνει μία συνέπεια στον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τις φυλακές τύπου Γ, ενώ κατηγόρησε την τότε αξιωματική αντιπολίτευση ότι είχε αντιταχθεί στις αυστηροποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας και στα μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Ερωτηθείς για τις πολιτικές ευθύνες του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν χρησιμοποίησε τον όρο «ηθικός αυτουργός», επιμένοντας ωστόσο ότι παραθέτει συγκεκριμένα περιστατικά που, κατά την άποψή του, συνθέτουν μια σταθερή πολιτική στάση. Όπως είπε, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παρουσία στελεχών της τότε Αριστεράς ως μαρτύρων υπεράσπισης στη δίκη της 17 Νοέμβρη, η στάση βουλευτών υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα, καθώς και δηλώσεις πρώην υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Επιπλέον πρόσθεσε και για την επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή πως «δεν συστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε σοσιαλδημοκράτης, ούτε κεντρώος. Επανασυστήθηκε ως Αριστερή Συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnuam905k8h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Χατζηδάκης: Ο Τσίπρας κάποτε έλεγε «ε, τι έγινε με τις μολότοφ;»

«Έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες. Αυτό που δεν βλέπουμε, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Υπήρξαν παλιότερα τοποθετήσεις ενδεικτικές του κλίματος αυτού, από τον κ. Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός: "ε, τι έγινε με τις μολότοφ". Να λοιπόν τι μπορεί να γίνει με τις μολότοφ». Αυτά υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στο Ertnews radio, αναφερόμενος στις επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Σκέρτσος: Τη δολοφονική πολιτική βία την υποθάλπει ο βίαιος φασιστικός λόγος που δυστυχώς έχει υιοθετηθεί και από την αντιπολίτευση

«Να το πούμε καθαρά για να σταματήσει επιτέλους η υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα: τη δολοφονική πολιτική βία την υποθάλπει ο βίαιος, ισοπεδωτικός, φασιστικός λόγος που δυστυχώς έχει υιοθετηθεί και από την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό και τα κοινοβουλευτικά κόμματα ως εγκληματικές οργανώσεις», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος, προσθέτοντας: «Όποιος έχει ονομάσει τη ΝΔ στο παρελθόν “κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, εμπρηστών…” ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος.

Γι’ αυτό και πλέον δεν αρκούν οι πολιτικές δηλώσεις που καταγγέλουν μεμονωμένα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Χρειαζόμαστε δηλώσεις και κυρίως πολιτικές πράξεις που να αποκηρύσσουν το συγκεκριμένο ύφος και ήθος αντιπολίτευσης.

Εν αρχή ην ο λόγος. Αυτός οδηγεί τις πράξεις μας. Είτε προς το καλό είτε προς το κακό.

Υ.Γ. Ποια πολιτική αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος δεν έχει κάνει ακόμη ούτε καν μια τυπική δήλωση καταδίκης 28 ώρες μετά την δολοφονική επίθεση; Ναι, είναι η ίδια που προτιμάει να τσακώνεται με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στη Λάρισα και να κωλυσιεργεί με κάθε τρόπο την απονομή δικαιοσύνης».

{https://www.facebook.com/askertsos/posts/pfbid0XqtgxPiR3xJJjx9tB4es2o2fP7F8qhfQxaKMdiJTuFTWH7dQ513jJtJ155YU9ubUl}

Σακελλαρίδης: Κατ’ εντολή Μητσοτάκη, ο Κυρανάκης χυδαιολογεί κατά της Αριστεράς

«Ο Κωνσταντίνος Κυρανακης χτες το βράδυ στο Action 24, εμφανίστηκε κατ’ εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη για να χυδαιολογήσει κατά της Αριστεράς», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τα όσα είπε χθες ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

«Ο Κ. Κυρανάκης, ο προκλητικός θιασώτης των υπερσυντηρητικών, ρατσιστικών και σεξιστικών επιθέσεων, έγινε εσχάτως Γραμματέας της ΝΔ, με ειδική ανάθεση να συγκρατήσει τα δεξιά άκρα της κυβέρνησης. Και οι χτεσινές του δηλώσεις αποτελούν κομμάτι της εκτέλεσης του ρόλου αυτού», συνεχίζει σε ανάρτησή του και προσθέτει: «Για αυτό το σχέδιο επιλέχτηκε άλλωστε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό το σχέδιο εκτελεί.

Μπροστά στην αγωνία του για την μεγάλη φθορά που βιώνει η κυβέρνηση, ο Κυρ. Μητσοτάκης επιστρατεύει κάθε λογής ακροδεξιά στελέχη, που έχουν ειδίκευση στο να κάνουν πρόθυμα τη «βρώμικη δουλειά». Στο δρόμο προς τις εκλογές επιλέγει να επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα επιτιθέμενος συλλήβδην στην Αριστερά, με μία ρητορική βγαλμένη από τα υπόγεια της Ομάδας Αλήθειας, το επίσημου προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας.

Ο θάνατος συγγενούς στελέχους της Νέας Δημοκρατίας από γκαζάκια στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, είναι πράξη αδιανόητη και απολύτως καταδικαστέα τόσο πολιτικά, όσο ηθικά και ανθρώπινα. Και η Αριστερά δεν χρειάζεται καμία νουθεσία για να την καταδικάσει, καθώς είναι μία πράξη που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πρακτική και τις αξίες της Αριστεράς».

Καταλήγοντας ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε: «Η Αριστερά δεν καταθέτει πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων.

Η ιστορία της είναι γραμμένη με αγώνες για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η ιστορία ανθρώπων που πλήρωσαν με διώξεις, φυλακές, εξορίες και τη ζωή τους για να υπάρχει σήμερα δημοκρατία. Και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω.

Η Αριστερά θα βρίσκεται πάντα απέναντι στον αυταρχισμό, υπερασπιζόμενη τα δικαιωματα, την ισότητα, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Θα στέκεται απέναντι στην καθημερινή βία της ανασφάλειας που γεννά το σύστημα Μητσοτάκη, η ακρίβεια, οι ανισότητες, ο αυταρχισμός».

{https://www.facebook.com/gabriel.sakellaridis/posts/pfbid0CCq8JZq49serRxFGXMWkkuosXGQbpxENuUq58nEyM6uH8DxQXfVCA1Pf8THkFojBl}

«Απαράδεκτες και εκτός τόπου οι διχαστικές δηλώσεις Κυρανάκη»

«Λυπάμαι πάρα πολύ που, ενώ έχουμε κατακτήσει την ωριμότητα να υπάρχει ομόθυμη καταδίκη των δολοφονικών επιθέσεων με πρόσχημα πολιτικές αντιλήψεις, κάποιοι όπως ο κύριος Κυρανάκης να βρίσκουν τον τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων στον Alpha 989, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖ-ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης.