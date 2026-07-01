«Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για «παρεμβάσεις». Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν», αναφέρει σε δήλωσή του ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, για τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών του κυβερνώντος κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης πρόσθεσε: «Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες».

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Καταλήγοντας σημειώνει: «Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας».

Τριπλή βομβιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Στη ΜΕΘ η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στην Αντιτρομοκρατική οι έρευνες

Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Στο στόχαστρο αγνώστων μπήκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε απόσταση μόλις 17 λεπτών στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης - Χαριλάου, ενώ τις έρευνες αναλαμβάνει πλέον η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 04:18, εξερράγη γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πυλαία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές. Πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο.

Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:35 στην περιοχή Ανάληψης - Χαριλάου. Το τρίτο αυτό περιστατικό αφορούσε την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φαίνεται ότι αντιλήφθηκε τη φωτιά και κατέβηκε στο όχημά της για να την κατασβέσει. Την ακολούθησε η μητέρα της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Η μεν πολιτεύτρια φέρει εγκαύματα, ενώ η μητέρα της είναι σε σοβαρότερη κατάσταση και νοσηλεύεται διασωνωμένη στη ΜΕΘ. Ακόμα, με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται και ο πατέρας της, όπως και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

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