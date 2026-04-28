Αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής προανήγγειλε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης των υποκλοπών, αλλά και για τη στάση της στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι το κόμμα του θα προχωρήσει σε πρωτοβουλίες ώστε να κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες, τονίζοντας ότι «αφού δεν ήθελε ο κ. Τζαβέλλας να καλέσει τον κ. Ντίλιαν, θα τον καλέσουμε εμείς», ενώ πρόσθεσε πως θα ζητηθεί να καταθέσουν και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως οι Άδωνις Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης και Νίκος Δένδιας, καθώς και πρόσωπα που φέρονται ως στόχοι παρακολούθησης.

Αρχικά, ο κ. Τσουκαλάς στάθηκε στην επιλογή του Γιάννη Βαρδακαστάνη ως Γραμματέα και χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως «κίνηση κορυφαίου συμβολισμού αλλά και με πολιτική ουσία».

«Στο πρόσωπο του Γιάννη Βαρδακαστάνη τιμάμε ως ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Πρόεδρος μας Νίκος Ανδρουλάκης, όλα τα άτομα με αναπηρία και στέλνουμε το μήνυμα ότι το κόμμα μας απευθύνεται σε όλους τους απλούς ανθρώπους και μπορεί να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος. Βασική μας μέριμνα είναι να έχουμε αυτή την οικονομική πολιτική, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να ασκήσουμε πολιτικές για τους πολλούς, όχι για τα ολιγοπώλια και να σταθούμε απέναντι στην συμπαράταξη των λίγων και ευνοημένων, η οποία σήμερα στηρίζεται από τον κ. Μητσοτάκη και να αντιπαραβάλλουμε σε αυτήν τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολλών και αγνοημένων», συμπλήρωσε.

Για τη δίκη των Τεμπών, ο Εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε ότι «το γεγονός, ότι πράγματι γίνεται παράσταση πολιτικής αγωγής, μόνο για τέσσερις κατηγορούμενους - όσον αφορά στην υποστήριξη κατηγορίας - προφανώς και δημιουργεί ένα μείζον ζήτημα. Είναι σαν να λέει το κράτος ότι αυτοί έχουν την ευθύνη και ότι όσοι είναι κρατικοί αξιωματούχοι ή οτιδήποτε άλλο δεν φέρουν καμία ευθύνη. Αυτό πρέπει να μας απαντήσει για ποιο λόγο η κυβέρνηση το επιλέγει».

Με φόντο την χθεσινή απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «εμείς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, δεν είμαστε εμείς που δεν εφαρμόζουμε δικαστικές αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι εκείνος που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που εκβιάζουμε φραστικά και εκφοβίζουμε δικαστικούς λειτουργούς, ο κ. Γεωργιάδης είναι. Ο ίδιος μάλιστα έκανε και το αμίμητο, ενώ έλεγε για 15 ημέρες ότι είναι άκυρη η ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και τον καλούσα να προσκομίσει την πράξη που την ακυρώνει, χθες είπε ότι είναι αναγκαιότητα να ανανεωθεί η θητεία τους. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης προφανώς κρίνονται και φυσικά η δικαιοσύνη μπορεί να βελτιωθεί. Η δικαιοσύνη πρέπει να απογαλακτιστεί από την εκτελεστική εξουσία και θα πρέπει με υψηλή πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και μετά από πρόταση των δικαστών να αποφασίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτό είναι κάτι που, αν και έβγαλε νόμο, η κυβέρνηση το παρακάμπτει και επιλέγει πάντα τους τελευταίους».

Ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε για τη διάταξη Τζαβέλλα ότι πρόκειται για μία απόφαση που λίγο πολύ προσπαθεί να μας πείσει ότι τέσσερις ιδιώτες είχαν ως χόμπι να ακούνε Υπουργούς. Και εξήγησε:

«Όταν έχω μια απόφαση που λέει ότι οι Υπουργοί δεν πήγαν τα κινητά τους και έχω τον κ. Ντίλιαν να λέει ότι πουλάει μόνο σε κράτη τα λογισμικά τότε οφείλω να ρωτήσω την κυβέρνηση για το τι συμβαίνει. Και αυτό κάνουμε. Εδώ και ένα μήνα ρωτάμε την κυβέρνηση: “Κύριοι της κυβέρνησης, έχετε αγοράσει το παράνομο λογισμικό Predator εσείς ή άλλη κρατική υπηρεσία από τον κύριο Ντίλιαν;”. Ο κ. Μαρινάκης θα μπορούσε να έχει αρνηθεί την αγορά αυτού από τη χώρα μας αλλά δεν το κάνει».

«Εμείς αυτό που περιμέναμε είναι τουλάχιστον, μετά από όλα αυτά, ο Εισαγγελέας να ζητήσει από τον κ. Ντίλιαν να παρουσιάσει τα στοιχεία που λέει ότι έχει στην κατοχή του. Το έκανε; Όχι. Περιμέναμε, επίσης, να ζητήσει από Υπουργούς, όπως ο κ. Γεωργιάδης που επιχαίρει το κλείσιμο της υπόθεσης, και όπως ο κ. Χατζηδάκης, που δεν έχει συνδράμει τη δικαιοσύνη, να συνεισφέρουν έστω και τώρα στην υπόθεση .

Επίσης, γίνεται λόγος για κατασκοπεία και αναρωτιέμαι για να μάθει κάποιος αν έχουν διαρρεύσει κρατικά μυστικά δεν θα πρέπει να καλέσει τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και να ρωτήσει αν υπήρχαν όντως ευαίσθητα αρχεία σε αυτό; Έπρεπε να γίνει έρευνα», σημείωσε εμφατικά ο Εκπρόσωπος Τύπου.

Παράλληλα, ο Κώστας Τσουκαλάς στάθηκε και σε μία νέα αποκάλυψη που συνέβη χθες κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

«Ήρθε ο συνήγορος του κ. Κουκάκη, ο κ. Κεσσές και είπε ότι την Παρασκευή πήγε για άλλους εντολείς του - οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των θυμάτων και των στόχων παρακολούθησης να υποβάλλει μήνυση και ενημέρωσε ότι έχει και καινούργια στοιχεία για την έρευνα και του είπαν περίπου να έρθει από Δευτέρα. Τη Δευτέρα η υπόθεση πήγε για αρχειοθέτηση. Αυτό δεν δημιουργεί μια πολύ αρνητική εντύπωση; Δεν δημιουργεί μια εντύπωση που μπορεί κάποιοι να μην ήθελαν να ανοίξει και στο φόβο να γίνουν μηνύσεις και η υπόθεση να τρέξει, την έκλεισαν;» διερωτήθηκε.

Έπειτα ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα υποβάλλει αίτημα για εξεταστική επιτροπή και τόνισε:

«Αφού δεν ήθελε ο κ. Τζαβέλλας να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν, θα καλέσουμε εμείς τον κ. Ντίλιαν. Θα καλέσουμε και τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Δένδια και μια σειρά στόχων παρακολούθησης και να καλέσουμε και τον Χασάπη, ο οποίος φαίνεται ότι έχασε μια κάρτα αλλά την βρήκε κάποιος και μάλιστα βρήκε και το pin αυτής σωστά τρεις φορές. Καλούμε λοιπόν την αντιπολίτευση να έρθει και να υπερψηφίσει την πρότασή μας».

«Για εμάς είναι θέμα δημοκρατίας το απαντήσουμε στον αυταρχισμό και την ορμπανοποίηση» διαβεβαίωσε και αναφέρθηκε στην επιστολή πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που κάνουν λόγο για ζητήματα που προκύπτουν από το επιτελικό κράτος τα οποία δεν συνάδουν με την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας.

«Άρα, όταν έρχονται πια και ομολογούν οι ίδιοι βουλευτές ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και είναι ο επιτελικός αυταρχισμός του κ. Μητσοτάκη που πρέπει να τερματιστεί τότε κάτι συμβαίνει και πρέπει να έρθει η αλλαγή», συμπέρανε.

Επίσης, ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε «σύσσωμο και τον νομικό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών, τους δήμους, τα επιμελητήρια, τους συλλόγους να έρθουν με ψηφίσματα. Είναι θέμα δημοκρατίας και πρέπει η κοινωνία να αντιδράσει διαφορετικά γιατί θα εθιστούμε στον αυταρχισμό. Πρέπει να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα αυτή η προσπάθεια χειραγώγηση της δικαιοσύνης που κάνει η κοινωνία».

«Και βέβαια μετά θα δούμε και όλα τα δικαστικά μέσα», τόνισε και πρόσθεσε «ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε και είπε ότι αφού προσπαθούν την υπόθεση να την βάλουν στο αρχείο και να βάλουν στο αρχείο την αλήθεια, πρέπει πια τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία παρακολουθήθηκαν να έχουν πια τα ίδια την ευθύνη για να μην μείνει η αλήθεια στο σκοτάδι. Τα πολιτικά πρόσωπα αλλά όλοι όσοι υπήρξαν θύματα οφείλουν να υποβάλλουν μήνυση για να ξανανοίξει η υπόθεση. Εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα. Θα μείνουμε στις επάλξεις για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια για το ποιος είναι εκείνος που ήθελε να ελέγξει το πολιτικό σύστημα της χώρας - αν είναι το Μαξίμου ή αν είναι μια ξένη δύναμη».

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το κόμμα του κ. Τσίπρα ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ξεκαθάρισε ότι «εμάς ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος. Εμείς καλούμε τον δημοκρατικό κόσμο να συμπαραταχθεί μαζί μας, με την δύναμη η οποία καθημερινά δίνει τη μάχη και ασκεί αντιπολίτευση δομική, πολυθεματική, με προτάσεις και που έχει επιτύχει τις μεγάλες νίκες στο Κοινοβούλιο και έχει οδηγήσει σε παρατήσεις Υπουργούς, αλλά και αυτήν την αντιπολίτευση που έχει έτοιμο πολιτικό σχέδιο και πρόγραμμα για να κυβερνάται η χώρα με σταθερότητα, με ομαλότητα και όχι με τα λάθη του παρελθόντος. Η λύση δεν είναι το παρελθόν, η λύση είναι το μέλλον».