Απόφαση συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν ανέσυρε από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών γιατί έκρινε ότι δεν αποδεικνύονται όσο έπρεπε να διερευνήσει και αρνήθηκε να το πράξει. Αυτά τα λόγια του Ζαχαρία Κεσσέ, συνηγόρου του Θανάση Κουκάκη και άλλων 12 θυμάτων του Predator, θα μπορούσαν να συνοψίσουν τη σφοδρή κριτική που ασκήθηκε στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στη σημερινή συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη.

Πέρα από τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά, στο πλευρό του Ανδρουλάκη βρέθηκαν οι νομικοί παραστάτες των θυμάτων των υποκλοπών Χρήστος Κακλαμάνης, Ζαχαρίας Κεσσές και Μανώλης Βελεγράκης.

Απόφαση συγκάλυψης

Στη συνέντευξη Τύπου έγινε λόγος για απόφαση συγκάλυψης που υπονομεύει το κράτος δικαίου. «Η απόφαση του Αρείου Πάγου κακοποίησε τη δικαιοσύνη και απαξίωσε το κράτος δικαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Έξι είναι τα βασικά στοιχεία κριτικής στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μη ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών μετά την καταδίκη από το Μονομελές Πρωτοδικείο 4 στελεχών της εταιρίας Intellexa σε 126 χρόνια φυλακή:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

1. Δεν λήφθηκαν υπόψη τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη δίκη.

2. Δεν ερευνήθηκαν τα στοιχεία που ζήτησε το δικαστήριο να ερευνηθούν.

3. Ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλας έπρεπε να παραιτηθεί από την υπόθεση γιατί ήταν αυτός που επόπτευε την ΕΥΠ κατά τη διάρκεια του σκανδάλου και είχε υπογράψει την εντολή παρακολούθησης του Θανάση Κουκάκη.

4. Ο κ. Τζαβέλας απέρριψε την κατηγορία της κατασκοπίας παρότι ο Χρήστος Σπίρτζης κατέθεσε ότι το (παγιδευμένο) κινητό του περιείχε κρατικά έγγραφα.

5. Η δήλωση του ιδιοκτήτη της Intellexa Ταλ Ντίλιαν ότι το Predator πωλείται μόνο σε κυβερνήσεις, δεν αξιολογήθηκε από τον εισαγγελέα και ο ίδιος ο Ντίλιαν δεν κλήθηκε καν να καταθέσει.

6. Η απόφαση του εισαγγελέα εκδόθηκε την επομένη εργάσιμη από όταν ο Ζαχαρίας Κεσσές γνωστοποίησε ότι θα υποβάλει έξι νέες μηνύσεις θυμάτων του Predator καθώς και ότι θα καταθέσει νέα έγγραφα που δεν υπάρχουν στη δικογραφία.

Οι δικηγόροι ξεκαθάρισαν ότι μπορεί με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραγράφονται τα πλημμελήματα, αλλά τα κακουργήματα δεν πρόκειται να παραγραφούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di42l5vaq2vd?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Εξεταστική στη Βουλή

Στην τοποθέτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την πολιτική αλλαγή ανάγκη για τη δημοκρατία. Κατηγόρησε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι επικίνδυνος για τους θεσμούς. Επιπλέον, ανήγγειλε ότι ο ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής. «Στην Εξεταστική θα καλέσουμε τον Ντίλιαν και θα δούμε πώς θα αντιδράσει η ΝΔ», σημείωσε. Το ΠΑΣΟΚ θα καλέσει τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευση να στηρίξουν την πρότασή του για να συγκεντρωθούν οι αναγκαίες κατά τον Κανονισμό της Βουλής 120 υπογραφές.

Πρόταση μομφής το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει μόνο αν η κυβέρνηση επιχειρήσει να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα για να γλιτώσουν τη φυλακή τα στελέχη της Intellexa.

Σε ερώτηση του Dnews για το αν το ΠΑΣΟΚ θα καλέσει τα άλλα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και σε άλλες κοινές πρωτοβουλίες πέρα από την Εξεταστική, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έδωσε πολύ σαφή απάντηση, κάνοντας λόγο για πλατιές πρωτοβουλίες πέρα από τα κόμματα, μέσα στην κοινωνία των πολιτών. Απέρριψε πάντως την ιδέα μιας συμμαχικής κυβέρνησης ειδικού σκοπού για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, λέγοντας ότι ο τόπος θέλει μια σταθερή κυβέρνηση για όλα τα ζητήματα.

Η απάντηση Μαρινάκη

Απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «επικίνδυνος είναι αυτός που αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη και την καταγγέλλει με σφοδρότητα, τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερες επιθέσεις από τον «βούρκο» του Διαδικτύου και, μάλιστα, προσωπικά σε βάρος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

Στην υπόθεση των υποκλοπών θα δοθεί συνέχεια τόσο με την πρόταση για Εξεταστική στη Βουλή όσο και με τις νέες μηνύσεις των θυμάτων του Predator. Σε κάθε περίπτωση αυτό το σκάνδαλο που πλήττει τον πυρήνα των δημοκρατικών δικαιωμάτων, δεν μπορεί να αρχειοθετηθεί.