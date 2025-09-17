Λόγω της φωτιάς και του πύρινου μετώπου στάλθηκε «112» για εκκένωση οικισμών.

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στην Κεφαλονιά.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει και επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο για την κατάσβεση.

Η εστία της φωτιάς εντοπίζεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Οι δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν τις φλόγες ώστε να μην απειληθούν κατοικίες ή καλλιέργειες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά στην Κεφαλονιά: 'Ηχησε «112» για εκκένωση οικισμών

Λόγω της φωτιάς ήχησε μήνυμα «112» στα κινητά των κατοίκων οικισμών καλώντας τους σε εκκένωση προς το Αργοστόλι. Σύμφωνα με το μήνυμα «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

