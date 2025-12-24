Πέντε άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι βρίσκονταν εντός του κτιρίου όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε γηροκομείο στην Πενσυλβάνια που προκάλεσε μερική κατάρρευση του κτιρίου.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν την Τρίτη στο γηροκομείο Silver Lake στο Μπρίστολ έπειτα από αναφορές για οσμή αερίου. Όταν έφτασαν τα συνεργεία, το κτίριο εξερράγη προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά, ανέφεραν οι αρχές.

{https://x.com/geotechwar/status/2003566136710038004?s=20}

Πέντε άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι βρίσκονταν εντός του κτιρίου όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι διασώστες έβγαλαν τους τροφίμους από τα παράθυρα, τα κλιμακοστάσια και τα ασανσέρ και τους μετέφεραν σε ασφαλές μέρος, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Kevin Dippolito.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Υπήρχε ένας αστυνομικός που κυριολεκτικά έβαλε δύο άτομα πάνω στους ώμους του και έτρεξε προς το ιατρικό προσωπικό», είπε.

{https://www.youtube.com/watch?v=_iZsGUZKx0o}

«Αρκετοί άνθρωποι ήταν παγιδευμένοι στο υπόγειο του κατεστραμμένου κτιρίου, αλλά διασώθηκαν», είπε ο Dippolito.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής δήλωσε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να εργάζονται για τη διάσωση ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί στο κτίριο.

{https://www.youtube.com/watch?v=wW03SnrMY8Y}

Ο κυβερνήτης Τζος Σαπίρο δήλωσε ότι ο ακριβής αριθμός των τραυματιών δεν είναι ακόμη γνωστός και πως η αιτία της έκρηξης παραμένει υπό διερεύνηση.

«Είχαμε κατοίκους που έβγαιναν από τα σπίτια τους προσφέρονταν να μας βοηθήσουν», είπε. «Αυτός είναι ο τρόπος της Πενσυλβάνια: γείτονες βοηθούν γείτονες σε μια στιγμή ανάγκης», πρόσθεσε ο Σαπίρο.

{https://x.com/MarioNawfal/status/2003591866252488798?s=20}

Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα μερικώς κατεστραμμένο κτίριο με τεράστιες φλόγες να υψώνονται μέσα από αυτό.

{https://x.com/GovernorShapiro/status/2003638292143591429?s=20}

Με πληροφορίες από BBC