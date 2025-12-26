Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν δύο άνδρες, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, έπειτα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, εντόπισαν τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους και με εγκαύματα, οι οποίοι στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 19:30 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην οδό Αγαμέμνονος. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για διπλοκατοικία με δώμα, η οποία καιγόταν ολοσχερώς και ερευνάται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από κάποιο θερμαντικό μέσο.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Όπως έγινε γνωστό στο διαμέρισμα διέμεναν δύο άνδρες από τη Συρία για πολλά χρόνια.

