Μετά την Πρωτοχρονιά, θα σημειωθεί αύξηση της θερμοκρασίας.

Εντελώς χειμερινό θα είναι από τις επόμενες ημέρες το σκηνικό του καιρού, αφού έρχονται ψυχρές αέριες μάζες στη χώρα μας που θα ρίξουν αισθητά τη θερμοκρασία, χωρίς όμως να σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ξηρό και τσουχτερό κρύο χωρίς βροχές και χιόνια.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Σάββατο θα υπάρχουν μερικές νεφώσεις στο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά με πιθανότητα ήπιων βροχών σε Σποράδες, Εύβοια, Κρήτη, ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν 6 - 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει και σε κάποιες περιοχές. Στην Αττική θα έχουμε περίπου 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη έχει έντονες νεφώσεις και αρκετό κρύο ήδη από σήμερα.

Αύριο Κυριακή σε όλη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σε τμήματα του Αιγαίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τη Δευτέρα πλέον και έπειτα θα επικρατήσουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός στα βόρεια της χώρας μέχρι την Τετάρτη οπότε και θα σημειωθούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να χιονίσει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8qjee30wuh?integrationId=40599y14juihe6ly}