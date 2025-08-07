Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα στην Βοιωτία: Εστάλη 112

Αρχείου Αρχείου
Φωτιά τώρα σε χορτολιβαδική έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας.

Φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στον Πρόδρομο Βοιωτίας, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται ήδη και να επιχειρεί στο σημείο.

Στην κατάσβεση μετέχουν 43 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1953403339384709223}

Σημειώνεται πως η Πολιτική Προστασία έστελε «112» καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

WhatsApp_Image_2025-08-07_at_13.41.23_21d2a.jpeg

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Γεράσιμος Ανδρεάτος: Έκκληση για αίμα κάνει ο τραγουδιστής – Ο ανιψιός του είναι στην εντατική

Γεράσιμος Ανδρεάτος: Έκκληση για αίμα κάνει ο τραγουδιστής – Ο ανιψιός του είναι στην εντατική

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά τώρα στον Πειραιά: Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι

Φωτιά τώρα στον Πειραιά: Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι

Ελλάδα
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Θάσο σήμερα

Σε εξέλιξη η φωτιά στη Θάσο σήμερα

Ελλάδα
Ισπανία: Υπό έλεγχο η φωτιά στο θέρετρο Ταρίφα- Επιστρέφουν οι τουρίστες

Ισπανία: Υπό έλεγχο η φωτιά στο θέρετρο Ταρίφα- Επιστρέφουν οι τουρίστες

Διεθνή
Ξάνθη: Φωτιά τώρα στο Πόρτο Λάγος

Ξάνθη: Φωτιά τώρα στο Πόρτο Λάγος

Ελλάδα

NETWORK

Πετούσαν ανεξέλεγκτα τόνους μπαζών σε γεωτεμάχιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Πετούσαν ανεξέλεγκτα τόνους μπαζών σε γεωτεμάχιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ienergeia.gr
Γιάννης Βλασερός: «Με θερμοπληξία η υγεία στα νησιά»

Γιάννης Βλασερός: «Με θερμοπληξία η υγεία στα νησιά»

healthstat.gr
Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

healthstat.gr
Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

ienergeia.gr
Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
FDA: Ενέκρινε ένα νέο φάρμακο για το γλοίωμα εγκεφάλου

FDA: Ενέκρινε ένα νέο φάρμακο για το γλοίωμα εγκεφάλου

healthstat.gr
Δήμος Αθηναίων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω ισχυρών ριπών ανέμου

Δήμος Αθηναίων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω ισχυρών ριπών ανέμου

ienergeia.gr
ΥΠΕΞ: Αναμενόμενη Αντίδραση η Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

ΥΠΕΞ: Αναμενόμενη Αντίδραση η Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

ienergeia.gr