Φωτιά τώρα στην Βοιωτία: Εστάλη 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στον Πρόδρομο Βοιωτίας, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται ήδη και να επιχειρεί στο σημείο.

Στην κατάσβεση μετέχουν 43 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1953403339384709223}

Σημειώνεται πως η Πολιτική Προστασία έστελε «112» καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.