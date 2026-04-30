Όσα τόνισε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς σε εκδήλωση του κόμματος για τη Δικαιοσύνη.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, στην εκδήλωση με τίτλο «Δικαιοσύνη ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ – Αγώνας ενάντια στην εκτροπή».

Αρχικά ευχαρίστησε τις ομιλήτριες και τους ομιλητές του πάνελ, λέγοντας ότι «σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία βρίσκονται εδώ για να μοιραστούν την πολύτιμη γνώση τους, κυρίως τη νομική τους γνώση, γύρω από ζητήματα που αφορούν γενικότερα το κράτος δικαίου, αλλά και ειδικότερα το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης, αυτό των υποκλοπών».

Στη συνέχεια έκανε αναφορά «σε ανθρώπους που έχουν δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη για την αποκάλυψη αυτού του σκανδάλου», ευχαριστώντας «τον Χρήστο Ράμμο, πρώην πρόεδρο της ΑΔΑΕ, αλλά και την Κατερίνα Παπανικολάου, πρώην μέλος της διοίκησης της ΑΔΑΕ».

Όπως σημείωσε, αφορμή για την εκδήλωση αποτελεί «η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «η συζήτηση για το κράτος δικαίου, για την κατάσταση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων στη χώρα μας είναι μια διαρκής, ανοιχτή συζήτηση».

«Το κράτος δικαίου δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό το όριο που πρέπει να υπάρχει απέναντι στην εξουσία τόσο την κρατική όσο και την ιδιωτική», ανέφερε και τόνισε ότι «βρίσκεται σε μια κατάσταση συστηματικής διολίσθησης τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από το 2019 και μετά, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφερόμενος στο λεγόμενο «επιτελικό κράτος], σημείωσε ότι «συγκεντρώνει τις εξουσίες σε ένα ενιαίο κέντρο, που λειτουργεί ως ένα πανοπτικόν της ίδιας της κυβέρνησης», προσθέτοντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου απολαμβάνουν τα εύσημα για κάθε θετική εξέλιξη, αλλά αποποιούνται την ευθύνη όταν τα πράγματα δυσκολεύουν».

«Και δυσκόλεψαν πολύ, ειδικά στην υπόθεση των υποκλοπών», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «στον ίδιο τον νόμο του επιτελικού κράτους προβλεπόταν ρητά ότι η ευθύνη της ΕΥΠ περνά στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, η πολιτική ευθύνη βαραίνει τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για «κατάσταση διολίσθησης του κράτους δικαίου τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές επίπεδο», σημειώνοντας ότι «ζούμε σε μια περίοδο όπου η κανονικότητα μοιάζει να είναι ο νόμος της ζούγκλας, η κατάλυση του διεθνούς δικαίου και η επικράτηση του δικαίου του ισχυρού».

Αναφέρθηκε ειδικά «στην περίοδο της γενοκτονίας στη Γάζα», αλλά και στο πρόσφατο περιστατικό «λίγα μίλια δυτικά της Κρήτης, όπου εξελίχθηκε μια πράξη πειρατείας», σημειώνοντας ότι «το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό κατέλαβε πλοιάρια αποστολής αλληλεγγύης και έχει συλλάβει 175 άτομα».

«Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να πράξει τα αυτονόητα. Να απελευθερωθούν άμεσα αυτοί οι άνθρωποι, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πλοίων και να σταματήσει να είναι συνένοχη στη στρατηγική του Νετανιάχου», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι η διολίσθηση αποτυπώνεται «μέσα από τη συστηματική παραβίαση συνταγματικών διατάξεων», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη χρήση της έννοιας της «εθνικής ασφάλειας» για την αιτιολόγηση των υποκλοπών.

«Η έννοια της εθνικής ασφάλειας είναι βαθιά πολιτική και ιστορικά φορτισμένη. Στη χώρα μας έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να δικαιολογηθούν διώξεις. Και σήμερα χρησιμοποιείται με μεγάλη ευκολία», ανέφερε.

«Την ίδια στιγμή που θεωρούνται απειλή οι πρόσφυγες ή όσοι τους στηρίζουν, δεν θεωρείται απειλή το γεγονός ότι ιδιώτες χρησιμοποιούν κακόβουλα λογισμικά όπως το Predator για να παρακολουθούν πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «το τι συνιστά «εθνική ασφάλεια» φαίνεται να είναι απολύτως σχετικό».

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι «δεν αρκεί να μιλάμε μόνο για θεσμικά αντίβαρα. Χρειάζονται και κοινωνικά αντίβαρα», και υπογράμμισε τη σημασία της «δημοκρατικής κινητοποίησης και της οργάνωσης του αγώνα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Το ζήτημα δεν είναι μόνο θέμα συνταγματικού πατριωτισμού. Επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών και καθορίζει τους όρους με τους οποίους μπορούμε να συμμετέχουμε στην πολιτική ζωή», κατέληξε και πρόσθεσε ότι «έχουμε μπροστά μας πολλούς ακόμη αγώνες για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου».

Δείτε την εκδήλωση

{https://www.facebook.com/NeaAristeraofficial/videos/2194059051368123/}