Τα πλοία βρίσκονται σε διεθνή ύδατα μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Μπλόκαραν τις επικοινωνίες τους.

Ώρες αγωνίας για τα μέλη του διεθνή στόλου Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες και ενώ ο στόλος έπλεε ανοιχτά της Κρήτης και σε διεθνή ύδατα, δέχτηκαν παρενόχληση από ταχύπλοα του Ισραήλ.

Τα πλοία βρίσκονται στην ελληνική ζώνη διάσωσης (SAR) και μάλιστα εκατοντάδες ναυτικά μίλια από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται ότι το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ισχυρίστηκε ότι ένα από τα πλοία του στολίσκου είχε κατασχεθεί από το ισραηλινό ναυτικό.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου του πρακτορείου Anadolu για το θέμα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το ναυτικό «είναι αποφασισμένο να διατηρήσει τον αποκλεισμό της Γάζας και είναι προετοιμασμένο για όλα τα σενάρια».

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα εάν ο ισραηλινός στρατός παρενέβη στον στολίσκο, παραπέμποντας το θέμα στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που βασίζονται στο Ραδιόφωνο του Ισραηλινού Στρατού, το ισραηλινό ναυτικό επενέβη εναντίον των σκαφών του στολίσκου και κατέσχεσε 7 από τα 58.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η επίθεση ήταν «η πιο μακρινή επέμβαση που πραγματοποιήθηκε» σε σύγκριση με προηγούμενες απόπειρες και ότι ο στόλος δέχτηκε επίθεση στη Μεσόγειο Θάλασσα, κοντά στο ελληνικό νησί της Κρήτης.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud δήλωσε στην ανακοίνωσή του ότι πολλά σκάφη είχαν σοβαρά μπλοκαρισμένα ηλεκτρονικά συστήματα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και ότι ορισμένα σκάφη προσεγγίστηκαν από ταχύπλοα που πιστεύεται ότι ανήκουν στο Ισραήλ.

Συνολικά στον στόλο συμμετέχουν πάνω από 60 σκάφη με 345 συμμετέχοντες από 39 χώρες.

Ο στόλος περιλαμβάνει επίσης δύο σκάφη παρατηρητών που ανήκουν στην Open Arms και την Greenpeace. Από τους 345 συμμετέχοντες, οι 178 είναι από την Ισπανία και οι 167 από την Ιταλία. Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι και 31 Τούρκοι ακτιβιστές.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Αργά το βράδυ της Τετάρτης (29/4) σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που πλέει για τη Γάζα δέχτηκαν παρενόχληση από δυνάμεις του Ισραήλ.

Η παρεμπόδιση του στόλου έγινε σε διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά της Κρήτης, στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας.

Η πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, επικοινώνησε αμέσως με όλους τους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να ζητήσει σχετική ενημέρωση. Απαίτησε η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι ο στολίσκος θα διαπλεύσει από την ζώνη έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας με την χώρα μας να διασφαλίζει τις υποχρεώσεις της με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας.

Είναι φανερό ότι για άλλη μια φορά επιχειρείται η φίμωση της διεθνούς αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής δράσης. Κι όλα αυτά για να μην φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, όπου το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη διέλευση του στολίσκου!

Ως Νέα Αριστερά απαιτούμε από την κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα, ώστε να αποχωρήσουν οι δυνάμεις του Ισραήλ και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της αποστολής!

Έστω και τώρα να σταματήσει η Ελλάδα να είναι συνεργός του κράτους τρομοκράτη Ισραήλ και του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου».