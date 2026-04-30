Η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας προσγειώθηκε την Πέμπτη (30/04) στο Καράκας, σηματοδοτώντας το τέλος μιας επταετούς διακοπής που είχε επιβληθεί για λόγους ασφαλείας από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η επανέναρξη των απευθείας πτήσεων έρχεται λίγους μήνες μετά τη σύλληψη του τότε προέδρου, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και έναν μήνα μετά την επίσημη επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στη χώρα και την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων.

Στην εναρκτήρια πτήση επέβαινε ο Τζάροντ Άγκεν, διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της Βενεζουέλας και στελέχη των τομέων ενέργειας και εξόρυξης. Η επίσκεψη εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να διευκολύνει την είσοδο αμερικανικών εταιρειών στη χώρα.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, το προσωπικό της American Airlines μοίραζε μικρές σημαίες της Βενεζουέλας στους επιβάτες, ενώ ο χώρος της πύλης ήταν διακοσμημένος με μπαλόνια στα χρώματα της χώρας. Η πτήση AA3599, που εκτελέστηκε από την Envoy Air (θυγατρική της American Airlines), αναχώρησε λίγο νωρίτερα από το προγραμματισμένο και προσγειώθηκε στο Καράκας περίπου τρεις ώρες αργότερα, επιστρέφοντας αυθημερόν στη Φλόριντα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι από τις 21 Μαΐου θα προστεθεί και δεύτερη καθημερινή πτήση στη γραμμή.

Ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ενημέρωσε την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, για το άνοιγμα του εναέριου χώρου της χώρας σε αμερικανικές πτήσεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια.

Οι νέες πτήσεις σηματοδοτούν την πρώτη φορά από το 2019 που αποκαθίσταται η απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Στο μεσοδιάστημα, οι ταξιδιώτες εξυπηρετούνταν μέσω έμμεσων δρομολογίων και τρίτων χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Η American Airlines ήταν η τελευταία αμερικανική εταιρεία που διατηρούσε δρομολόγια προς τη Βενεζουέλα πριν τα αναστείλει το 2019, εν μέσω πολιτικής κρίσης. Νωρίτερα, οι Delta και United Airlines είχαν αποχωρήσει από το 2017.

Η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, Ντανιέλα Καβά, υπογράμμισε τη σημασία της εξέλιξης: «Γονείς θα επανενωθούν με τα παιδιά τους, παππούδες με τα εγγόνια τους και ολόκληρες οικογένειες με την πατρίδα που τους διαμόρφωσε. Η κοινότητά μας φιλοξενεί τη μεγαλύτερη βενεζουελάνικη διασπορά στις ΗΠΑ».

Η επανεκκίνηση των πτήσεων ανοίγει νέους δρόμους τόσο για οικογενειακές επανενώσεις όσο και για επιχειρηματικές ευκαιρίες, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις σχέσεις των δύο χωρών.

Με πληροφορίες του AP