Ο πόλεμος στο Ιράν μειώνει τρεις πολιτικές υπερδυνάμεις του Τραμπ, επισημαίνει ο Economist.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ένα στρατιωτικό κράνος να του καλύπτει τα μάτια, ενώ φωνάζει. «Επιχείρηση “Τυφλή Οργή”», αναφέρει ο τίτλος. Αυτό είναι το νέο πρωτοσέλιδο του Economist, για τον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει εναντίον του Ιράν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο πόλεμος στο Ιράν κάνει τον Τραμπ πιο αδύναμο και πιο θυμωμένο, γράφει ο Economist. Και μειώνοντας τις πολιτικές υπερδυνάμεις του Αμερικανού προέδρου, η «απερίσκεπτη εκστρατεία του ενδέχεται να τον καταστήσει πιο επικίνδυνο», τονίζει το δημοσίευμα, που προειδοποιεί πως ο Τραμπ είναι πολύ κακός όταν χάνει.

«Ποτέ μην στοιχηματίζετε εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να αψηφίσει την πολιτική σοβαρότητα όπως ο άνθρωπος του οποίου οι υποστηρικτές εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, μόνο για να επανεκλεγεί το 2024, με μεγαλύτερο ποσοστό», γράφει ο Economist.

«Κι όμως, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια κρίση που να έχει σχεδιαστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια για να ανακόψει την πορεία της προεδρίας του, από τον άστοχο, απερίσκεπτο πόλεμό του εναντίον του Ιράν. Ακόμα κι ένας σύντομος πόλεμος θα αλλάξει την πορεία της δεύτερης θητείας του. Ένας πόλεμος που θα κρατήσει μήνες θα μπορούσε να την καταστρέψει», συνεχίζει το δημοσίευμα.

Ο λόγος, εξηγεί ο Economist, είναι πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν μειώνει τις τρεις «πολιτικές υπερδυνάμεις» του Τραμπ: «την ικανότητά του να επιβάλλει τη δική του πραγματικότητα στον κόσμο, την αδίστακτη χρήση της επιρροής του και την κυριαρχία του επί του Ρεπουμπλικανικού κόμματος».

Ακόμα και χωρίς το Ιράν, «η ισχύς αυτών των τραμπικών δυνάμεων ήταν πιθανό να μειωθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι πόλεμοι επιταχύνουν την αλλαγή», συμπληρώνει ο Economist.

