Τι απάντησε ο Χέγκσεθ στον γιο του, όταν τον ρώτησε για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Πιτ Χέγκσεθ περιέγραψε τι είπε στον 13χρονο γιο του, όταν τον ρώτησε για τον πόλεμο στο Ιράν και τους Αμερικανούς στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή».

«Ο 13χρονος γιος μου μπήκε στο γραφείο μου χθες το βράδυ ενώ ετοίμαζα αυτές τις δηλώσεις. Με ρώτησε για τον πόλεμο και για τις οικογένειες που συνάντησα στο Ντόβερ», δήλωσε αναφερόμενος στην τελετή που έγινε την Τετάρτη για την υποδοχή των σορών έξι Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν όταν ανεφοδιαστικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Ιράκ.

«Τον κοίταξα και του είπα “πέθαναν για εσένα γιε μου. Προκειμένου η γενιά σου να μη χρειαστεί να αντιμετωπίσει ένα πυρηνικό Ιράν», συμπλήρωσε ο Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων που έκανε για τον πόλεμο.

«Για τις οικογένειες που είπαν “τελειώστε το”, θα το κάνουμε. Και λέω το ίδιο σε κάθε Αμερικανό που θέλει ειρήνη μέσω της ισχύος», συμπλήρωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ.

