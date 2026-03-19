Η ελληνική συστοιχία Paqtriot αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Είναι αμυντική ενέργεια, ενέργεια αποτροπής. Όπως είπε και ο κ. Δένδιας, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και ικανή να προστατεύσει τους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθείς αν η σημερινή ενεργοποίηση των ελληνικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriotστη Σαουδική Αραβία αποτελεί ντε φάκτο εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο.

Ερωτηθείς ποιος ήταν ο στόχος των πυραύλων που αναχαιτίστηκαν, τόνισε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω επιχειρησιακές λεπτομέρειες. (...) Τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν θα τον πουν τα αρμόδια υπουργεία. (...) Οι Patriot βρίσκονται εκεί από το 2021».

«Υπήρξε επίθεση και στο πλαίσιο της αμυντικής θωράκισης συμμετείχε και η ελληνική αποστολή», πρόσθεσε.

Στην ερώτηση «Η ενεργοποίηση του συστήματος έγινε κατά ιρανικών πυραύλων έγινε για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια;», ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Υπάρχει διμερής συμφωνία μεταξύ δύο κρατών (σ.σ.: Ελλάδα - Σαουδική Αραβία) και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει στην περιοχή μια πυροβολαρχία. Δεν επιτέθηκε, αμύνθηκε».

Δένδιας: Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει τεράστια σημασία

Είχε προηγηθεί η δήλωση του υπουργού Άμυνας, Ν. Δένδια: «Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό. Αλλά επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού και ακρίβειας μάς απειλεί επίσης. Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει, σε αυτήν τη συγκυρία, μία τεράστια σημασία. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία γι’ αυτό το οποίο κατάφεραν».

