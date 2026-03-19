Δεν ήταν τυχαίο, λέει η Μόσχα για το πλήγμα δίπλα σε συνεργείο του RT, στον Λίβανο.

Ο Στιβ Σουίνι δεν έχει αμφιβολία. Ο ισραηλινός πύραυλος που παραλίγο να σκοτώσει τον ίδιο, ανταποκριτή του RT και τον εικονολήπτη Αλί Ρίντα Σμπέιτι στον νότιο Λίβανο, ήταν ένα εσκεμμένο πλήγμα ακριβείας, με στόχο τους ίδιους.

Τις τελευταίες ώρες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου οι σοκαριστικές εικόνες που δείχνουν πως από καθαρή τύχη οι δυο τους γλίτωσαν από τον πύραυλο που έπεσε σε απόσταση λίγων μέτρων. Οι δυο τους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες, αλλά ευτυχώς τα τραύματά τους από τα θραύσματα ήταν ελαφρά.

Τόσο ο εξοπλισμός τους, όσο και το αυτοκίνητό τους, έφερε ξεκάθαρα σηματοδότηση πως επρόκειτο για εκπροσώπους του Τύπου. Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο της Μόσχας, όσο και της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων.

«Τελειώναμε, ήταν προς το τέλος του ρεπορτάζ και ακούσαμε τα μαχητικά αεροσκάφη. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στον νότιο Λίβανο, τα ακούμε αρκετά συχνά. Αλλά εκείνη τη στιγμή απομακρύνονταν προς την Τύρο. Τότε ακούσαμε τον εισερχόμενο πύραυλο και όλα μπήκαν κατά κάποιο τρόπο σε αργή κίνηση και ακούσαμε την πρόσκρουση. Ήμασταν απίστευτα τυχεροί που φύγαμε με τα τραύματα που έχουμε, τα οποία είναι αρκετά ελαφρά», δήλωσε ο Στιβ Σουίνι.

«Ήταν μία εσκεμμένη, στοχευμένη επίθεση, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό», τόνισε ο Βρετανός δημοσιογράφος. «Ήταν μια γέφυρα που ήδη είχε καταστραφεί, δεν υπήρχε προειδοποίηση. Αρκετά συχνά υπάρχουν προειδοποιητικά χτυπήματα πριν από μια μεγάλη επίθεση. Ήμασταν δίπλα σε βάση του λιβανέζικου στρατού. Αρκετά συχνά στέλνουν μήνυμα στον λιβανέζικο στρατό “θα χτυπήσουμε αυτή τη γέφυρα. Και δεν υπήρξε τίποτα, δεν υπήρξε προειδοποίηση. Χωρίς αμφιβολία ήταν χτύπημα ακριβείας, ουσιαστικά για να μας σκοτώσει», εξήγησε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο εικονολήπτης, Αλί Ρίντα Σμπέιτι, επίσης εξέφρασε την άποψη πως στοχοποιήθηκαν, καθώς στέκονταν σε κοινή θέα και το αυτοκίνητό τους είχε ένδειξη πως επρόκειτο για δημοσιογραφικό όχημα.

«Θέλουν να φιμώσουν τους δημοσιογράφους που καταγράφουν τα εγκλήματα πολέμου τους»

Λίγες ώρες αργότερα, σε ανάρτηση, ο Στιβ Σουίνι επανέλαβε πως επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση. «Σήμερα το Ισραήλ προσπάθησε να με σκοτώσει σε στοχευμένη αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, ενώ έκανα ρεπορτάζ για τη στόχευση γεφυρών και τον αναγκαστικό εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου ανθρώπων», έγραψε.

«Δεν έχω απολύτως καμία αμφιβολία πως ήταν εσκεμμένο. Παρά τους ισχυρισμούς, δεν υπήρχαν προειδοποιήσεις πριν από το χτύπημα, ούτε εστάλησαν ενημερώσεις στον στρατό του Λιβάνου, που μας επέτρεψε να κινηματογραφήσουμε», τόνισε ο δημοσιογράφος.

«Όπως έχουμε δει στη Γάζα, θέλουν να φιμώσουν δημοσιογράφους που καταγράφουν και κάνουν ρεπορτάζ για τα εγκλήματα πολέμου τους», υπογράμμισε και κατηγόρησε τις δυτικές δυνάμεις ότι παρέχουν πολιτική και στρατιωτική υποστήριξη του Ισραήλ για να διεξάγει γενοκτονία στη Γάζα και εθνοκάθαρση στον Λίβανο.

Μόσχα: Δεν ήταν τυχαίο το περιστατικό στον Λίβανο

«Δεδομένου ότι 200 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, τα σημερινά γεγονότα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν τυχαία», τόνισε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε ανάρτηση στο Telegram, στην οποία δεν κατονόμασε το Ισραήλ.

«Ο πύραυλος δεν χτύπησε “στρατιωτική εγκατάσταση κρίσιμης στρατηγικής σημασίας”, αλλά το σημείο ενός ρεπορτάζ», συμπλήρωσε και τόνισε πως πρέπει να υπάρξει αντίδραση από διεθνείς οργανισμούς.

Η ρωσική πρεσβεία στον Λίβανο επίσης καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας πως είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι τυχαίο. «Η στοχοποίηση εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης κατά την εκτέλεση των δημοσιογραφικών τους καθηκόντων είναι απαράδεκτη. Οι δημοσιογράφοι προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο και δεν πρέπει να γίνονται στόχος σε ένοπλες συγκρούσεις. Αυτό το περιστατικό αναμφίβολα χρήζει έντονης καταδίκης και διεξοδικής έρευνας», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων: Σοβαρή ανησυχία

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) ζητά να ερευνηθεί η «προφανής στοχοποίηση» του δημοσιογράφου και του εικονολήπτη του Russia Today, τονίζοντας πως φορούσαν εξοπλισμό με σαφή σηματοδότηση πως επρόκειτο για εκπροσώπους του Τύπου.

«Οι δημοσιογράφοι είναι άμαχοι και δεν πρέπει ποτέ να στοχοποιούνται. Αυτή είναι μια σαφής δεσμευτική νομική υποχρέωση», δήλωσε η περιφερειακή διευθύντρια της CPJ, Σάρα Κούντα.

«Η επίθεση σε δημοσιογράφους που φέρουν σαφή σήμανση ως μέλη του Τύπου αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επανειλημμένα ο ισραηλινός στρατός έχει αποτύχει να τους προστατεύσει, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις του», συμπλήρωσε.

Η CPJ υπογραμμίζει πως αυτή η επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά από ισραηλινό πλήγμα στο σπίτι του Μοχάμεντ Σέρι, δημοσιογράφου του τηλεοπτικού δικτύου Al- Manar, το οποίο συνδέεται με τη Χεζμπολάχ. Από το πλήγμα στο σπίτι του δημοσιογράφου, στο κέντρο της Βηρυτού, σκοτώθηκε ο ίδιος και η σύζυγός του, ενώ τραυματίστηκε ο γιος του, Γιασέρ Σέρι, δημοσιογράφος του ιρακινού καναλιού Aletejah που σχετίζεται με Χεζμπολάχ.

Τι λέει το Ισραήλ

Σε ανάρτηση, οι IDF κάνουν αναφορά στην παρουσία δημοσιογράφου σε σημείο που «χτύπησαν» και λένε ότι είχαν προηγηθεί ρητές προειδοποιήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι άμαχοι είχαν απομακρυνθεί από εκεί. Σύμφωνα με το Ισραήλ, υπήρχε «επαρκής χρόνος» για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν εκεί.

«Οι IDF δεν στοχεύουν αμάχους ή δημοσιογράφους και επιχειρούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ανέφεραν ακόμα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

