Ο δημοσιογράφος ενστικτωδώς σκύβει την τελευταία στιγμή.

Σοκαριστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την εμπόλεμη ζώνη του Λιβάνου, καταγράφοντας τη στιγμή που ένας πύραυλος πέφτει σε ελάχιστη απόσταση από δημοσιογράφο του Russia Today, την ώρα που μετέδιδε ζωντανά από το μέτωπο.

Ο ανταποκριτής βρισκόταν σε περιοχή που δέχεται σφοδρές επιθέσεις από το Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, όταν εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Το βίντεο δείχνει τον εκκωφαντικό ήχο του πυραύλου, ενώ ο δημοσιογράφος ενστικτωδώς σκύβει την τελευταία στιγμή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το βλήμα προσκρούει μόλις πίσω του, προκαλώντας πανικό και αποδεικνύοντας τον άμεσο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι ανταποκριτές σε εμπόλεμες ζώνες.

