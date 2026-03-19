Οι περισσότερες συγκρούσεις στη δουλειά μοιάζουν στην επιφάνεια απλές: διαφωνίες χαρακτήρων, θέμα κουλτούρας ή έλλειψη ομαδικότητας. Στην πραγματικότητα όμως, πολλές από αυτές δεν έχουν να κάνουν ούτε με αξίες ούτε με συμπεριφορές.

Η Margaret, 59 ετών, σύμβουλος επιχειρήσεων που γνωρίζω εδώ και περίπου οκτώ χρόνια στη Σιγκαπούρη, μου είπε κάποτε κάτι σε ένα δείπνο που άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι τις συγκρούσεις στον χώρο εργασίας. Διαχειριζόταν μια ομάδα 12 ατόμων και η ένταση που λίγο έλειψε να τη διαλύσει δεν είχε καμία σχέση με deadlines, μισθούς ή χαρακτήρες. Είχε να κάνει με το μεσημεριανό.

Συγκεκριμένα, δύο ανώτερα στελέχη δεν σταματούσαν να πετάνε παθητικά επιθετικά σχόλια ο ένας για τον άλλον σχετικά με το πώς περνούσαν το διάλειμμά τους. Ο ένας έτρωγε πάντα μόνος, σε μια ήσυχη γωνία, με ακουστικά και βιβλίο. Ο άλλος οργάνωνε ομαδικά γεύματα, πληγωνόταν εμφανώς όταν τον απέρριπταν και κάποια στιγμή τον χαρακτήρισε «αντικοινωνικό» σε feedback meeting.

Η Margaret πέρασε τρεις μήνες προσπαθώντας να τους συμφιλιώσει, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι στην πραγματικότητα δεν διαφωνούσαν για το φαγητό.

«Ο καθένας έλεγε στον άλλον ότι ο τρόπος που ξεκουράζεται είναι χαλασμένος», μου είπε. «Και κανείς δεν μπορούσε να το ακούσει, γιατί και οι δύο είχαν δίκιο — για τον εαυτό τους.»

Αυτή η φράση μου έχει μείνει.

Δύο νευρικά συστήματα, ένα διάλειμμα

Επιφανειακά, αυτό μοιάζει με κλασική σύγκρουση εσωστρεφών και εξωστρεφών: οι ήσυχοι θέλουν ησυχία, οι κοινωνικοί θέλουν παρέα. Όμως αυτή η ερμηνεία χάνει κάτι βασικό: τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Αν το νευρικό σου σύστημα έχει περάσει όλο το πρωί ανταποκρινόμενο σε meetings, deadlines και τη συνεχή «έκθεση» ενός ανοιχτού γραφείου, τότε χρειάζεται αποκατάσταση. Το θέμα είναι πώς.

Για κάποιους, αποκατάσταση σημαίνει αφαίρεση ερεθισμάτων: σιωπή, μοναξιά, ένα σημείο όπου κανείς δεν ζητά τίποτα για 45 λεπτά. Το νευρικό τους σύστημα έχει ήδη επεξεργαστεί υπερβολική κοινωνική πληροφορία και ο μόνος τρόπος να «ξεφορτώσει» είναι να σταματήσει εντελώς αυτή την επεξεργασία.

Για άλλους, αποκατάσταση σημαίνει σύνδεση: γνώριμες φωνές, γέλιο, ένα κοινό γεύμα χωρίς πίεση να αποδείξεις κάτι. Το δικό τους σύστημα έχει λειτουργήσει όλο το πρωί σε κατάσταση έντασης γύρω από δουλειές και αποτελέσματα, και αυτό που τους επαναφέρει είναι η παρουσία ανθρώπων με τους οποίους νιώθουν ασφάλεια.

Και οι δύο τρόποι είναι απολύτως έγκυροι. Και οι δύο λύνουν ένα πραγματικό πρόβλημα του σώματος. Όταν όμως αυτοί οι άνθρωποι συναντιούνται σε μια κουβέντα για «ομαδική κουλτούρα», πραγματικά δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί ο άλλος επιλέγει κάτι που τους φαίνεται τόσο λάθος.

Το «κόστος της επίδοσης»

Πολλοί άνθρωποι που τρώνε μόνοι στη δουλειά νιώθουν βαθιά ενοχή. Έχουν εσωτερικεύσει την ιδέα ότι η ανάγκη τους για μοναξιά είναι ελάττωμα χαρακτήρα ή ένδειξη ότι δεν είναι καλοί συνεργάτες — ίσως ακόμη και ότι «κάτι δεν πάει καλά» ψυχολογικά.

Από την άλλη, όσοι χρειάζονται παρέα στο διάλειμμα συχνά βιώνουν τη μοναξιά σχεδόν σαν πανικό. Όχι βαρεμάρα — πανικό. Για αυτούς, ένα άδειο τραπέζι το μεσημέρι μοιάζει περισσότερο με εγκατάλειψη παρά με ηρεμία. Δεν είναι «κολλητικοί» ή needy· απλώς το νευρικό τους σύστημα διαβάζει την απομόνωση ως κίνδυνο.

Σε σχεδόν δύο δεκαετίες δουλεύοντας με εταιρείες σε διάφορες χώρες, αυτό το μοτίβο δημιουργεί πραγματικές οργανωτικές ζημιές. Όχι γιατί κάποια πλευρά έχει άδικο, αλλά γιατί η σύγκρουση παρουσιάζεται σαν θέμα αξιών («είσαι ομαδικός ή όχι;»), ενώ στην πραγματικότητα είναι θέμα φυσιολογίας — σαν να μαλώνεις για το ποιος έχει το «σωστό» καρδιακό ρυθμό.

Μια άλλη επαγγελματίας το έθεσε πολύ άμεσα. «Πέρασα 15 χρόνια νομίζοντας ότι είμαι εσωστρεφής που δεν τα καταφέρνει στις ομάδες. Μετά άλλα 5 νομίζοντας ότι είμαι μοναχικός άνθρωπος που έχασε το “παράθυρο” κοινωνικοποίησης. Χρειάστηκε να φτάσω σχεδόν 50 για να καταλάβω ότι απλώς χρειάζομαι σιωπή για να χωνέψω — όχι το φαγητό, τα πάντα. Να χωνέψω το πρωινό.»

Τι λύνει πραγματικά η ξεκούραση

Η λέξη «ξεκούραση» χρησιμοποιείται συνέχεια στη δουλειά, αλλά σχεδόν ποτέ δεν ορίζεται. Λέμε «πάρε ένα διάλειμμα» σαν να είναι το ίδιο για όλους. Στην πραγματικότητα, η ξεκούραση είναι συγκεκριμένη: λύνει το πρόβλημα που κουβαλά εκείνη τη στιγμή το σώμα σου.

Αν η βασική σου κόπωση είναι κοινωνική (διάβασμα εκφράσεων, διαχείριση εντυπώσεων, συνεχής προσαρμογή), τότε ξεκούραση σημαίνει να αφαιρέσεις τους άλλους ανθρώπους — να σταματήσει αυτό το «τρέξιμο» στο background.

Αν η βασική σου κόπωση είναι η απομόνωση και η γνωστική πίεση (δουλειά μόνος, αβεβαιότητα, ευθύνη αποφάσεων), τότε ξεκούραση σημαίνει να προσθέσεις ανθρώπινη παρουσία — να «ρυθμιστείς» μέσω επαφής.

Έρευνες δείχνουν επίσης ότι η μοναξιά λειτουργεί διαφορετικά ανάλογα με το αν είναι επιλογή ή επιβολή: όταν την επιλέγεις, μειώνει το στρες και αυξάνει την επίγνωση. Όταν βιώνεται ως απόρριψη, ενισχύει το άγχος και τον αρνητικό εσωτερικό διάλογο.

πηγή: geediting