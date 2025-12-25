Ο νεαρός ανήρτησε στα social τις ώρες με τα ξυπνητήρια του και έγινε χαμός στα σχόλια.

Ένας προϊστάμενος έβαλε μαθητή λυκείου να εργάζεται από το πρωί έως το βράδυ τα Χριστούγεννα.

Συγκεκριμένα, έβαλε τον 18χρονο μαθητή λυκείου να εργάζεται από τις 11:30 π.μ. έως τις 7:30 μ.μ. ανήμερα των Χριστουγέννων. Μάλιστα, ο νεαρός ανήρτησε στα social τις ώρες με τα ξυπνητήρια του και έγινε χαμός στα σχόλια.

Να σημειωθεί πως στην ανάρτησή του στο Reddit δεν γίνεται γνωστή η περιοχή που συνέβη κάτι τέτοιο.

«Ο διευθυντής ενημέρωσε τους πάντες ότι επειδή δεν υπήρχε σχολείο, θα αγνοούσε την καθορισμένη διαθεσιμότητά τους. Το πρόγραμμα βγήκε χθες. Υποθέτω ότι όποια σχέδια μπορεί να έχουν αυτά τα παιδιά ή οι οικογένειές τους, δεν τους ενδιαφέρουν» έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.

Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι συνυφασμένη με την ξεκούραση, την οικογένεια και την ανθρώπινη ζεστασιά. Όταν όμως αυτές οι αξίες παραβιάζονται, ιδιαίτερα εις βάρος ενός νέου ανθρώπου, το πρόβλημα παύει να είναι ατομικό και γίνεται κοινωνικό. Η περίπτωση ενός προϊσταμένου που υποχρέωσε μαθητή λυκείου να εργάζεται από το πρωί έως το βράδυ τις ημέρες των Χριστουγέννων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κατάχρησης εξουσίας και έλλειψης σεβασμού.

Ο μαθητής, λόγω ηλικίας, βρίσκεται σε μια ευαίσθητη φάση ζωής. Οι υποχρεώσεις του σχετίζονται κυρίως με το σχολείο, τη μάθηση και την προσωπική του ανάπτυξη. Η εργασία, όταν υπάρχει, οφείλει να είναι περιορισμένη, παιδαγωγικά ωφέλιμη και σύμφωνη με τη νομοθεσία. Η επιβολή εξαντλητικού ωραρίου, μάλιστα σε γιορτινές ημέρες, αγνοεί τόσο τις σωματικές αντοχές όσο και τις ψυχολογικές ανάγκες του μαθητή.

Ο προϊστάμενος, αντί να λειτουργήσει ως υπεύθυνος καθοδηγητής, συμπεριφέρθηκε με γνώμονα το προσωπικό του όφελος. Εκμεταλλεύτηκε την ανάγκη ή τον φόβο του μαθητή, γνωρίζοντας ότι δύσκολα θα αντιδράσει. Μια τέτοια στάση δεν πλήττει μόνο τον εργαζόμενο μαθητή, αλλά υπονομεύει και τις αξίες της δικαιοσύνης και της ισότητας στον χώρο εργασίας.

Τα Χριστούγεννα συμβολίζουν την αγάπη, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στον συνάνθρωπο. Η στέρηση αυτών από έναν νέο άνθρωπο στο όνομα της «δουλειάς» είναι ηθικά καταδικαστέα. Η κοινωνία οφείλει να προστατεύει τους ανήλικους εργαζόμενους και οι προϊστάμενοι να θυμούνται ότι η εξουσία συνεπάγεται ευθύνη. Μόνο έτσι μπορεί να οικοδομηθεί ένα εργασιακό περιβάλλον ανθρώπινο και δίκαιο, που να σέβεται τις ανάγκες και την αξιοπρέπεια όλων, ιδιαίτερα των πιο νέων.