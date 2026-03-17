Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης του Τζόκερ και ο πίνακας κερδών.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 17ης Μαρτίου, που μοίραζε περισσότερα από 1,4 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 5, 18, 23, 40 και Τζόκερ το 16.

Τζακ ποτ σημειώθηκε στη μεγάλη κατηγορία. Ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης, τέσσερα δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Πέμπτης (19/3), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=Ovwsfb-jgNE}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: