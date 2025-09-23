Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Μπονμάτι πήρε τη «Χρυσή μπάλα».

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ και η Αϊτάνα Μπονμάτι ήταν οι μεγάλοι νικητές της «Χρυσής μπάλας», στην 69η απονομή της που έγινε στο Παρίσι.

Ο 28χρονος επιθετικός της εθνικής Γαλλίας και της Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του κόσμου, με 35 γκολ και 16 ασίστ, σε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις της σεζόν 2024-25.

Ο Ροναλντίνιο ανακοίνωσε το όνομα του μεγάλου νικητή και ο Ντεμπελέ τον αγκάλιασε μόλις ανέβηκε στη σκηνή, ενώ αμέσως μετά σήκωσε το βραβείο και το φίλησε.

Στις γυναίκες, η Αϊτάνα Μπονμάτι ήταν ξανά η κορυφαία. Η 27χρονη σταρ της Μπαρτσελόνα κατέκτησε τη «Χρυσή Μπάλα» για τρίτη διαδοχική σεζόν, με 20 γκολ και 16 ασίστ.

