Ποια η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού.

Σε δύο, τουλάχιστον, από τις πάμπολλες τηλεοπτικές συνεντεύξεις που έχει δώσει ο Νίκος Φαραντούρης, τις τελευταίες 72 ώρες, ρωτήθηκε για τα σχόλια της Μαρίας Καρυστιανού, για τον Αλέξη Τσίπρα. Και στις δύο περιπτώσεις δεν απάντησε, πετώντας τη «μπάλα στην εξέδρα». Επικαλέστηκε ακόμα και την ανάγκη να επιβιβαστεί σε πτήση, προκειμένου να «ξεγλιστρήσει».

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, η στάση αυτή έχει προκαλέσει τεράστια ενόχληση στους πρώην συντρόφους του – και όχι μόνο. Το γιατί δεν σχολίασε καν, μπορεί να ερμηνευτεί με βάση τα όσα έχουν διαδραματιστεί κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πόρτα της λεωφόρου Αμαλίας ήταν κλειστή για τον ευρωβουλευτή, εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που είχε γίνει γνωστό ότι είχε προσεγγίσει τον Στέφανο Κασσελάκη προκειμένου να εκλεγεί ευρωβουλευτής.

Από τότε, μόνο μια φορά πέρασε στον τρίτο όροφο και συνάντησε τον Αλέξη Τσίπρα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το μόνο που άκουσε από τον πρώην πρωθυπουργό, ήταν να του ξεκαθαρίζει ότι δε συμφωνεί καθόλου με την επιλογή του και δε πρόκειται να τον στηρίξει στη διεκδίκηση της αρχηγίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνέχισε, πάντως, να προσπαθεί, καλώντας πολλές φορές το τηλέφωνό του Τσίπρα για ένα ραντεβού. Αλλά μάταια. Τον Σεπτέμβριο πήγε χωρίς πρόσκληση στο συνέδριο του Economist, στην ομιλία του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δε βρήκε ούτε να καθίσει. Παρακολούθησε όρθιος την ομιλία.

Μιάμιση ώρα ορθοστασίας, ίσως ήταν αρκετή για να καταλάβει ότι έπρεπε να κοιτάξει κι αυτός το μέλλον του άλλου, μιας και ο Τσίπρας δεν θα τον έβαζε ούτε στον εξώστη.

Α.Γ.