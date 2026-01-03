Νέο δημοσίευμα για τον ποδοσφαιριστή και το μέλλον του.

Νέο δημοσίευμα από την Αγγλία, και συγκεκριμένα από το «Sky Sports», φέρνει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Χρήστο Μουζακίτη.

Σύμφωνα με το άρθρο, στο πλαίσιο του μεταγραφικού σχεδιασμού για τον Ιανουάριο, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» στοχεύουν στην απόκτηση του Κάρλος Μπαλεμπά από την Μπράιτον, καθώς και ενός ακόμα ποδοσφαιριστή της Premier League (Έλιοτ Άντερσον, Άνταμ Γουόρτον ή Ζοάο Γκόμες).

Παράλληλα, οι Άγγλοι αναφέρουν ότι η ομάδα εξετάζει και περιπτώσεις ανερχόμενων ταλέντων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού και ο Αγιούμπ Μπουαντί της Λιλ.