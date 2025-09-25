H τρίτη ταινία Avatar: Fire and Ash κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο.

Η 20th Century Studios κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για το επερχόμενο «Avatar: Fire and Ash», την τρίτη ταινία της επικής κινηματογραφικής σειράς Avatar του Τζέιμς Κάμερον, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου, τρία χρόνια μετά το «Avatar: The Way of Water».

Το νέο τρέιλερ ακολουθεί τον Τζέικ και την οικογένειά του, οι οποίοι ακόμα θρηνούν τον θάνατο του Neteyam, καθώς συναντούν τη νέα φυλή Ash People, την επιθετική Φυλή της Στάχτης με αρχηγό τη Βαράνγκ και ουσιαστικά τη μεγαλύτερη απειλή του Τζέικ μέχρι σήμερα.



{https://youtu.be/Ma1x7ikpid8?si=DzkAHZR_z_oguDs2}



O Τζέιμς Κάμερον έχει προετοιμάσει τους φαν του Avatar λέγοντας: «Θα δείτε πολύ περισσότερη Πανδώρα από ό,τι έχετε δει ποτέ πριν. Μπαίνουμε σε πραγματικά δύσκολο έδαφος για όλους τους χαρακτήρες που γνωρίζετε και αγαπάτε».

Τα «The Way of Water» και «Fire and Ash» επρόκειτο αρχικά να είναι μία ταινία, αλλά ο Κάμερον τις «έσπασε» σε δύο ξεχωριστές μόλις άρχισε τη συγγραφή και άρχισε να ξεδιπλώνεται μια τεράστια ιστορία.

Στο καστ του τρίτου Avatar πρωταγωνιστούν οι: Κέιτ Γουίνσλετ, Ζόι Σαλντάνα, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κλιφ Κέρτις, Τζιοβάνι Ριμπίσι, Ντέιβιντ Θούλις, Τζεμέιν Κλέμεντ, Σαμ Γουόρδινγκτον, Έντι Φάλκο και Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ. Ο Στίβεν Λανγκ επιστρέφει στον ρόλο του κακού Μάιλς Κουάριτς, ενώ η Ούνα Τσάπλιν (εγγονή του θρυλικού Τσάρλι Τσάπλιν) θα ενσαρκώσει την Βαράνγκ.



Το πρώτο Avatar κυκλοφόρησε το 2009 και έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών στο παγκόσμιο box office. Εξακολουθεί να κατέχει αυτό το ρεκόρ, με συνολικές εισπράξεις άνω των 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συνέχεια του, Avatar: The Way of the Water, κυκλοφόρησε πάνω από μια δεκαετία αργότερα, το 2022, και απέφερε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office, ξεπερνώντας τον Τιτανικό,επίσης του Κάμερον.

Μια τέταρτη ταινία Avatar αναμένεται ήδη να κυκλοφορήσει το 2029, ενώ η πέμπτη συνέχεια θα ακολουθήσει το 2031.