Δείτε το εντυπωσιακό πρώτο τρέιλερ για την τρίτη ταινία Avatar

Η τρίτη ταινία Avatar θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο.

Η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για την τρίτη ταινία «Avatar» του σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον, με τίτλο «Avatar: Fire and Ash». Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου 2025, τρία χρόνια μετά το «Avatar: The Way of Water».

Το «Fire and Ash» θα μας συστήσει μια νέα ομάδα που ονομάζεται Ash People, η επιθετική Φυλή της Στάχτης με αρχηγό τη Βαράνγκ. Στην έκθεση D23 του 2024, ο Κάμερον ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει ένα teaser στους παρευρισκόμενους, το οποίο έδειχνε την καλυμμένη με καπνό φυλή που χόρευε γύρω από μια γιγάντια φωτιά.

«Θα δείτε πολύ περισσότερη Πανδώρα από ό,τι έχετε δει ποτέ πριν», είπε ο Κάμερον στην έκθεση. «Μπαίνουμε σε πραγματικά δύσκολο έδαφος για όλους τους χαρακτήρες που γνωρίζετε και αγαπάτε», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Το τρέιλερ δείχνει την οικογένεια του Τζέικ Σάλι (Σαμ Γουόρδινγκτον) και τη φυλή Metkayina να ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν ενάντια στη Βαράνγκ και τις φλογερότερες δυνάμεις της. Φαίνεται ότι η Βαράνγκ έχει την ικανότητα να ελέγχει τη φωτιά, και οι φλόγες της καίνε μέρη του δάσους της Πανδώρας. «Η θεά σας δεν έχει εξουσία εδώ», λέει απειλητικά στο τέλος του τρέιλερ.



Κατά τη διάρκεια της D23 ο σκηνοθέτης είπε ότι οι Ash People είναι πιο βίαιοι και πεινασμένοι για εξουσία από τους Metkayina και τους Omaticaya που ζουν στα δάση.



Τα «The Way of Water» και «Fire and Ash» επρόκειτο αρχικά να είναι μία ταινία, αλλά ο Κάμερον τις «έσπασε» σε δύο ξεχωριστές μόλις άρχισε τη συγγραφή και άρχισε να ξεδιπλώνεται μια τεράστια ιστορία.



Στο καστ του τρίτου Avatar πρωταγωνιστούν οι: Κέιτ Γουίνσλετ, Ζόι Σαλντάνα, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κλιφ Κέρτις, Τζιοβάνι Ριμπίσι, Ντέιβιντ Θούλις, Τζεμέιν Κλέμεντ, Σαμ Γουόρδινγκτον, Έντι Φάλκο και Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ. Ο Στίβεν Λανγκ επιστρέφει στον ρόλο του κακού Μάιλς Κουάριτς, ενώ η Ούνα Τσάπλιν (εγγονή του θρυλικού Τσάρλι Τσάπλιν) θα ενσαρκώσει την Βαράνγκ.